《運動 女力專屬》1

2018-05-04

記者林欣若／台北報導

女孩的喬丹鞋

對籃球迷而言，Nike以NBA傳奇球星麥可‧喬丹（Michael Jordan）為名推出的Air Jordan系列，無疑是夢幻逸品，能蒐集完整全系列是許多球迷的畢生夢想，這款以籃球運動為概念的鞋款，以寬闊大底搭配高筒設計，陽剛味十足，是征戰球場的戰鞋，下了球場，Air Jordan則是潮流配件，帥氣外型男女通吃，因應女性球迷的渴望，Nike推出了女生專屬的Air Jordan，今年春夏，三款全新配色Air Jordan I女鞋，打造酷女孩街頭魅力。

Air Jordan I Shattered Backboard除了鞋身中部延續之前所採用的純白色荔枝紋皮革外，鞋身的橘色區域採用了女生喜愛的綢緞材質，黑、白、橘配色的靈感來自於Michael Jordan在義大利的一場表演賽中灌碎籃板的驚人表現，當時Michael Jordan穿著的正是黑、橘配色球衣；Air Jordan I Rebel Chicago的紅、黑、白配色，則是喬丹所屬芝加哥公牛隊的代表配色，Air Jordan I Rebel 將原本的鞋面及鞋帶設計移至鞋身側邊，並加入拉鍊設計，創造出兼具經典、時尚與功能性的全新造型；Air Jordan I Rebel Top 3則融合了三款最具代表性的Air Jordan 1 原版配色包括Banned、Chicago和Black Royal，組成紅、黑、藍、白配色的Air Jordan I Rebel Top 3。

圖片提供／Nike