2018-05-04

記者王瀅娟／台北報導

淚滴女人Moschino

Moschino秋冬「Moschino Eyes」迷你系列找來澳洲普普藝術家Ben Frost合作，他將自己招牌的女人流淚人像，與Moschino過往招牌的可樂泡泡、清潔劑瓶、糖果包裝袋、穀片包裝盒與藥片包裝盒標籤等圖騰加以Mix & Match，賦予豐富的色彩與圖形變化，創作出奇想的迷幻感，與Moschino秋冬的來自不同行星的明星主題相呼應。

圖片提供／Moschino