記者王瀅娟／台北報導
淚滴女人Moschino
Moschino秋冬「Moschino Eyes」迷你系列找來澳洲普普藝術家Ben Frost合作，他將自己招牌的女人流淚人像，與Moschino過往招牌的可樂泡泡、清潔劑瓶、糖果包裝袋、穀片包裝盒與藥片包裝盒標籤等圖騰加以Mix & Match，賦予豐富的色彩與圖形變化，創作出奇想的迷幻感，與Moschino秋冬的來自不同行星的明星主題相呼應。
圖片提供／Moschino
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Moschino秋冬與澳洲普普藝術家Ben Frost合作，將他著名的流淚女人臉結合品牌經典藥盒用藥指示圖騰，做出全新詮釋。
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Moschino秋冬與澳洲普普藝術家Ben Frost合作，將他著名的流淚女人臉結合品牌經典藥盒用藥指示圖騰，做出全新詮釋。
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Moschino Eyes流淚女人臉手機殼，2,900元。
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Moschino Eyes糖果包裝與流淚女人臉肩揹包，37,500元。
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Moschino Eyes可樂泡泡與流淚女人臉後背包，30,800元。
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Moschino秋冬與Ben Frost合作的圖騰亦出現在配件上，結合糖果盒與流淚女人臉的後背包37,500元。
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Moschino秋冬與澳洲普普藝術家Ben Frost合作，將他著名的流淚女人臉結合品牌經典藥盒用藥指示圖騰，做出全新詮釋。