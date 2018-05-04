2018-05-04

記者王瀅娟／台北報導

熱血女動漫Prada

身為熱血的女權主義者，繆西亞．普拉達（Miuccia Prada）向來喜歡在服裝上分享她的世界觀，特別是關於對女人的認知。她經常在服裝系列中鼓舞女人打破世俗的認知與教條，勇於表現內在真實的自我。

我們身處的世界，看似女權已得到伸張，再大聲疾呼女權似乎顯得老調重彈，然而對女性有歧視言論的川普當選美國總統，就像是給這種虛幻假象的重擊，啟動繆西亞再度以女權主義為題的動機。而女性大遊行（Woman’s March）時，所有女性團結一致，共同表達自己的抗議與意念，又深深觸動繆西亞，那種團結，正是現代女性需要的。所以她找了老、中、青三代、9位女性藝術家一起合作，表達不同年代、背景，卻眾志成城的意念。「我覺得我們真的應該要開始變得更有戰鬥力。我是某種鼓舞大家的力量。所以我願意，透過我設計的衣服，提供能量、奮鬥、工作和點子。」

為什麼會挑選漫畫呢？繆西亞認為，在漫畫類型的創作中，總是呈現清晰的世界觀，以非常真實的方式呈現女性角色。這些藝術家所創作的女性成為Prada春夏的重要圖騰，以大面積的四格漫畫或破格的方式出現在服裝與包包上，以直身剪裁的外套最為亮眼。外套、長背心與無袖上衣的肩線寬大立體，呈現出女性的力量；卻也會在襯衫外加緹花布馬甲與腰封，勾勒出細緻的腰線，或是在襯衫與長褲的組合外再套上一件緹花背心百褶洋裝，Oversize的外套上同時存在金屬鉚釘與亮片珠繡。一般說法是「加入男性元素」，然而繆西亞認為：「為何我們不能直說這就是堅強女性的穿著呢？」是啊，為什麼不？

9大漫畫家 齊聚一堂

2018春夏，Prada邀請了9位女性藝術家：Brigid Elva、Joelle Jones、Stellar Leuna、Giuliana Maldini、Natsume Ono、Emma Rios、Trina Robbins、Fiona Staples合作，並融入第一位女性英雄漫畫家Tarpe Mills的作品，透過漫畫來呈現清晰的世界觀以及對女性主義的探討。

這9位女性藝術家年齡橫跨40年代至今，都透過她們的作品為女性增添力量。Tarpe Mills在沒有女性漫畫家的年代，創作出了第一個女性英雄漫畫Miss Fury；Giuliana Maldini是第一個出版女性主角漫畫書的女漫畫家，常描繪堅強的女性摧毀父權的情節；Trina Robbins是第一個畫出廣受歡迎的神力女超人的女漫畫家，也曾出書探索女性漫畫家的歷史。Joelle Jones、Emma Rios都曾為Marvel、DC等重量級英雄漫畫公司創作；Natsume Ono作品豐富多元；Brigid Elva、Stellar Leuna與Fiona Staples都是當代傑出的女漫畫家，風格各異，但都呈現有別於傳統的女性印象。

圖片提供／Prada