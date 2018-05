《時尚與女性藝術家》1

2018-05-04

記者王瀅娟/台北報導

瑪莉亞.葛拉奇亞.邱里(Maria Grazia Chiuri)自2017年春夏發表上任Dior女裝創意總監的第一個系列以來,女權一直是她在設計上關心的課題,第一季直接挑明「We Should All Be Feminists」,到今年春夏質問「Why Have There Not Been Great Women Artist?」,邱里藉由一句句的口號與質問,促使女性思考在現今世界的處境,是否已經有所改變?如果不是,那是否應該有所作為?

品牌第一位女性創意總監的共鳴

「Why Have There Not Been Great Women Artist?」是美國藝術史學家琳達.諾克琳(Linda Nochlin)1971年的論文標題,點出社會與傳統藩籬枷鎖限制女性的受教權與參與各式各樣活動的權利,包括藝術創作,因此一直以來留名青史的天才藝術家們始終為男性,即使在時尚界,大家也較看好男性設計師的發展,讓身為女裝設計師也是品牌創始以來第一位女性創意總監的瑪莉亞深有共鳴。

法國藝術家、雕塑家兼導演的妮基.桑法勒(Niki de Saint Phalle)是Dior春夏的靈感謬思。她擔任模特兒的年少時期,為Dior拍攝的一系列照片,由當時的Dior創意總監Marc Bohan擔綱攝影。邱里在翻閱Dior典藏歷史時看到這些照片,她的衣著風格在現今看來毫無時代違和感,還透露出古靈精怪的氣息,引起瑪莉亞的興趣。桑法勒最著名的藝術作品包括射擊藝術「沒有死者的謀殺」,與以形形色色的女性為本創作的「娜娜」雕塑作品,在二戰後女性意識覺醒的年代,是非常具代表性的藝術家。

瑪莉亞從桑法勒的藝術創作得到靈感,「娜娜」雕塑化為春夏圖騰,妮基創作的多彩也影響了春夏採用的色調,而進行射擊藝術時佩戴的護目鏡則促使邱里設計了時髦的Club1鏡面遮陽帽與Club3太陽眼鏡。春夏廣告則找上身兼超模與藝術家身分的Sasha Pivovarova擔任主角,在90年代以精靈般的氣質紅極一時的她,現在偶而從事繪畫,創作的女性肖像有著稜角分明的臉龐與令人著迷的大眼睛,就像她本人一樣。她的創作方式沒有規則,在空白的畫紙上拿起筆就畫,興之所至也用手塗抹顏料,或是拿起畫筆揮灑,相當隨興,展現出Dior女人的自信。

部份圖片提供/Dior