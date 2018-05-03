〈廚神媽咪〉做料理好美味

2018-05-03

記者吳佩樺／台北報導

媽媽滿身大汗地在廚房忙著張羅全家人三餐的模樣，值得被改變！近幾年母親節，廚房小家電相當熱銷，且以智慧多功能最受青睞，不用開火、不用顧火，輕鬆就能煮出健康的美味佳餚，同時讓媽媽遠離油煙的傷害！

Panasonic SR-PG501 電氣壓力鍋

搭載智慧控壓技術，可滷、燉、蒸、煮、炒，具備肉類、大骨湯、米飯、魚類／蒸煮等多種模式。搭配滑動解鎖設計，完全洩壓後才能滑開，安全性高。售價約7,990元。

Panasonic NC-R600 全自動美式咖啡機

自動現磨現冲，只要5分鐘，就能喝到一杯美味的濃醇咖啡。咖啡豆、咖啡粉皆適用，提供粗、細二段研磨，濃度部份亦能選擇濃或標準。售價約3,990元。

Panasonic SD-MDX100 玩家製麵包機

除了40多種自動模式，另主打豐富的手動功能，包括4段揉麵轉速、4段發酵溫度、4段烘焙溫度。此外，採用變頻技術，讓麵包更接近手揉的感覺。售價約10,900元。

惠而浦WSO3200B 專業蒸烤箱

結合蒸、烤功能，32公升大容量，另有低溫慢煮、蒸氣發酵、低溫乾果模式。

前置排風口設計，縮減外型體積。多層同時烹調、不會混味。售價約28,900元。

Siroca ST-G1110 石墨瞬間發熱烤箱

採用石磨瞬間發熱器，0.2秒迅速發熱，無須預熱烤箱、也不用加入水，完整利用食物水分達到外酥內軟的口感。機體內空間能同時放入4片土司烘烤。售價約9,900元。

大同TRC-M6EA 分離式電子鍋

電子鍋和底座為分離設計，提供白飯、粥湯、蛋糕等烹煮模式。內附無電保溫盤，具備2小時保溫效果。售價約5,490元，加購無水鍋具組，用途更多，例如炒菜、煎烤。

飛利浦HD2195 智慧萬用鍋

具備19種智慧烹調模式，包括煲湯、健康蒸、細火慢燉等。不只能中途加料，在烹調的最後階段會持續沸騰，讓食材充分吸收湯汁。售價約12,900元。

伊萊克斯EBR9804S 大師系列果汁機

運用傾角設計加重攪拌重力，並增加食材和刀片接觸的面積和時間，避免高轉速攪拌時產生的氧化和升溫情形，保留更多食物營養素。售價約14,900元。

圖片提供／Panasonic、Siroca、飛利浦、大同、惠而浦、伊萊克斯

註：價格或有更動，以各通路為準。