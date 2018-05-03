〈超能媽咪〉做家事好省力

2018-05-03

記者吳佩樺／台北報導

呵護媽媽的健康不能忽視「環境健康」，乾淨的居家很重要，用對小幫手，會讓生活更具品質。此外，省時省力的清潔家電，節省媽媽做家事的時間，有多一點時間「追劇」，包準媽媽心情跟著愉悅！

聲寶ES-JD18PS（S1） 金級省水洗衣機

具備金級省水標章，相較普級省水標章節省25%的水。採用PICO PURE水離子技術，大幅提升除菌、防霉、除臭功效。一鍵就能啟動快速槽洗淨功能。售價洽業者。

惠而浦WDEE70W 智慧除濕機

每日除濕力高達34公升，擁有6.5公升超大水箱，通過IPX1防潑水保護認證，能安心乾燥潮濕衣物。底部滾輪360度轉動，方便移動。售價約20,490元。

惠而浦極智滾筒系列 高殺菌洗乾衣機

包括15公斤洗衣機WFW92HEFW以及瓦斯型乾衣機WGD92HEFW。洗衣機主打蒸氣深層洗淨、自動冷風清淨功能。乾衣機45分鐘就能烘完15公斤衣物。售價洽業者。母親節購買惠而浦任一家電，有機會抽中市價25萬元旗艦家電組等大獎。

惠而浦VCS3002 水過濾無線吸塵器

採用水過濾技術，好處是以汙水倒出灰塵，不會造成空氣的二次汙染。另能透過45分鐘UV殺菌裝置，避免集塵盒內孳生細菌和異味產生。售價約24,900元。

飛利浦FC6407 濕拖吸塵器

掃地、拖地一次完成，200毫升水箱能拖約15坪地板。乾吸、濕拖輕鬆切換，卸下水箱即可。水洗清潔墊方便重複使用。售價約13,900元。

Panasonic MC-RS1T 掃地機器人

三角形外觀，強調弧度設計更能深入清潔牆角。前方配置寬約18公分的吸入口，加上二支邊刷，清掃範圍達39公分。清掃乾淨後會以亮綠燈顯示。售價約24,900元。

象印RF-ABF20 輕巧烘被機

烘被機不是冬天才需要，台灣夏天多雨同樣實用。RF-ABF20以梯形出風口取代軟管和烘被袋，可自由調整出風口角度，機身輕巧。內建除塵蟎模式。售價約5,690元。

伊萊克斯ZB3324B HEPA除蟎吸塵器

主打HEPA等級濾網和紫外線UV床墊電動吸頭，床墊吸頭利用UV光、強力電動滾刷拍打，有效去除塵蟎。腳踩踏板能剪斷吸頭纏繞的毛髮。售價約24,900元。

Dyson Pure Cool TP04 智能空氣清淨機

涼風扇、空氣清淨機二合一功能。機身上搭載LCD螢幕，即時顯示室內的空氣品質。冬天若不想開啟涼風，可選擇僅有空氣淨化功能的擴散模式。售價約22,900元。

圖片提供／Panasonic、Dyson、象印、飛利浦、伊萊克斯、聲寶

註：價格或有更動，以各通路為準。