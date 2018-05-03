〈樂活媽咪〉 顧健康好舒心

2018-05-03

記者凃盈如／台北報導

在家料理總占去媽媽許多時間，若有省時節能的利器，定能讓媽媽在有限的時間內變出美味的晚餐。來自日本，擁有70年歷史的朝日調理器，其熱門商品「零秒活力鍋」，訴求「只要會放菜就可完美上菜」，能簡單安全地高壓烹煮，只須一般做菜六分之一時間就能燉煮出好料理，讓食材營養與原味完整封存，避免營養流失。母親節檔期，朝日鍋具推出限定好禮雙響送，自由時報讀者再享優惠300元。

德國鍋具知名品牌WMF也祭出三大省時料理神器特惠，以省時、省力、多變化的概念，集結奈彩米快力鍋、蒸煮鍋與耐磨不沾鍋，於即日起至5月14日推出母親節特惠套組，為媽媽縮短烹煮時程，與家人幸福用餐。

至於全球濾水器市場知名品牌BRITA，則從每天最基本的「水質」出發，有效減少水中殘留的重金屬、有機汙染物及水垢，照顧母親健康。品牌推出結合時尚、環保、科技的新一代「STYLE純淨濾水壺」，尖端科技外，產品設計融合了德國簡約時尚，壺身流線、透明的設計，搭配指壓式注水口設計，讓裝水更加輕巧簡便，共有萊姆綠、純淨藍、簡約灰三種選擇。

一夜好眠，是每一位媽媽企求的，寢具名牌亦趁此際推出優惠。SIMMONS席夢思推出「感恩孝親優惠專案」，即日起至2018年5月31日止，BackCare Advanced S2000原價123,000元，特價79,999元；BackCare 3（華貴3）原價90,000元，特價63,999元；BackCare 4（華貴4）原價93,000元，特價65,999元；Easton東方原價101,500元，特價65,999元；Agatha艾格莎原價58,000元，特價36,999元，其他床墊商品8折限時優惠中。丹普專賣店與全台百貨專櫃，於即日起至5月31日推出母親節優惠，床墊、枕頭、配件、電動床、固定床架、床框等，全系列商品8折起，購買指定雙人床墊，折扣後滿10萬元再送家電，如滿20萬元可得 「Johnson喬山沙發按摩椅」。

TENDAYS則於即日起至5月14日，依各百貨母親節檔期推出首7日滿萬送千回饋，指定床墊也有特惠，如：高支撐護脊床原價63,800元，特價49,800元，加贈量身紓壓對枕及多功能萬用墊；柔織紓壓床原價69,500元，特價52,000元，加贈柔織紓壓對枕再送柔眠單人床；量身紓壓床原價89,000元，特價72,000元，加贈量身紓壓對枕，活動期間加碼推出滿額贈。

圖片提供／BRITA、WMF、TENDAYS、日比寢具、丹普、席夢思、有肉、朝日鍋具

註：價格或有更動，以通路為準。