法國天然保健 一瓶噴霧滿滿植物萃取

2018-05-01

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞法國天然保健品牌「Puressentiel璞醫香」創立於2005年，品牌創辦人Isabelle Pacchioni的母親是藥草學家，父親是自然醫學專家，她從小就對自然療法耳濡目染，深知天然精油對保健有許多好處，然而她發現市售產品多以單方精油為主，但多數消費者並無專業精油調配知識，因此結合各種純天然精油配方，製成使用方便、用途廣泛的即用型天然保健產品，品牌創立短短12年間，產品已行銷80國。

Puressentiel全系列商品涵蓋空氣清淨、呼吸道調理、肌肉關節舒緩、腿部循環、防蚊舒緩、私密處清潔、睡眠改善及皮膚護理等。其中最經典暢銷產品─「好清淨41精油淨化噴霧」是品牌成立時研發的第一支產品，內含41種天然精油，一瓶200ml的噴霧中有近10公斤的新鮮植物萃取，能改善家中空氣品質，一推出即造成法國家庭搶購風潮，成為地方媽媽人手一瓶的產品，在法國天然淨化噴霧中銷售排行第一。

此外，幫助肌肉關節舒緩的「好肌關」系列，由知名NBA球星東尼‧帕克（Tony Parker）代言，廣受專業運動員的推崇，搽起來清涼的觸感，好似法國版的萬金油，也成為歐洲許多上班族舒緩筋骨痠痛的法寶。