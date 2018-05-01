茶香入菜 TWG Tea母親節限定餐

〔記者凃盈如／台北報導〕來自新加坡的奢華國際茶葉品牌TWG Tea於即日起至5月13日，推出母親節限定套餐，邀請消費者與母親一同享受TWG Tea主廚以精品茶葉為靈感所打造的美饌。
這款套餐以蘑菇濃湯佐龍之霧茶香泡沫為序曲，湯品可以嘗到濃郁的蘑菇香，點綴上「龍之霧」（Dragon Mist Tea） 台灣精選烏龍茶品種，以半發酵茶葉帶來撲鼻茶香，潤喉暖心。 主餐為清爽的香煎扁鱈魚及南非小鮑，佐生海膽昆布與艾方索黑茶凝凍，搭配筊白筍泥、碗豆仁與紫蘇花，附清爽的法式檸檬奶油醬汁。除了海鮮的鮮甜之外，其中一亮點為點綴於盤面的昆布脆片佐紫蘇、海膽與艾方索黑茶凝凍，當一起入口時，海鮮的濃香與清恬茶味迸發絕妙口感，精緻也驚喜。TWG TEA凝凍中所使用的艾方索黑茶（Alfonso Tea），是以獨家比例混合的特調黑茶，搭配海膽與黑茶帶有的芒果香氣，令人耳目一新。最後以金色玫瑰茶香玫瑰荔枝慕斯，佐荔枝覆盆莓果泥作結，呈現女性喜愛的微酸微甜口感，且設計使用優雅的白巧克力點綴為珍珠、羽毛及金箔，感受玫瑰花香與荔枝甜果在口中共舞。
此外，TWG Tea也推出三款手工茶風蛋糕與法式伯爵茶系列，玫瑰芬香茶味覆盆莓香草慕斯蛋糕、法式伯爵巧克力慕斯蛋糕、可可茶芝麻慕斯蛋糕，即日起至5月13日期間，至TWG Tea指定精品店完成手工茶風蛋糕預購，即可享有9折優惠（訂購後3天可取貨）。