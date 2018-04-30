2018 德日Class 1房車賽相繼登場-1

記者方維鐸／綜合外電報導
2018 DTM賽季預覽
2018年DTM德國房車賽（或稱為「德國房車大師賽」）照例於5月初開賽，本賽季取消了7月份俄羅斯莫斯科站的賽事，但8月份新增英國Brands Hatch和義大利Misano兩站，回歸2014賽季全年10個分站的規模，每個分站包括週六和週日兩回合各55分鐘外加1圈的比賽；有別於同屬Class 1等級的日本Super GT耐久賽形式，由於場次多、圈數少，使得車手勇於冒險爭先，競爭火爆激烈，觀賞起來爽度破表。
2018賽季規則及車手都有變化
這是DTM採用4.0升V8自然進氣引擎的最後一個賽季，每位車手可使用的引擎組件數量由整個賽季7組放寬到8組，且車體的空力設計予以簡化，最低車重由1,125公斤降低至1,115公斤，旨在降低空力效應對車輛操控的影響，讓賽車手更需憑藉膽識和技術在場上拚搏，實質回歸「大師級」賽事的競技初衷。
參賽車輛數仍維持3大陣營各6輛，全場共18輛的規模，唯獨Hockenheim開幕站因特別請回宣布退休的Audi高人氣車手Mattias Ekström進行DTM生涯最後的「告別賽」，所以特別放寬多1輛車下場出賽，但不計入年度積分。
Audi為頂替退休的瑞典老將Ekström，網羅了駕駛Formula E電動方程式賽車的荷蘭車手Robin Frijns加盟；BMW陣營由於Maxime Martin和Tom Blomqvist兩人轉戰其他賽事，找來經驗豐富的奧地利GT車手Philipp Eng及19歲的瑞典F3車手Joel Eriksson，希望能為比賽帶來新的激盪。Mercedes-AMG方面則因Maro Engel和Robert Wickens離開，補上西班牙車手Daniel Juncadella，以及在F1場上失去舞台的2015年DTM總冠軍Pascal Wehrlein，兩人都是回鍋車手，所以很快就能進入狀況。
未來將持續跟日本Super GT整合
去年Mercedes-AMG逕自對外宣布2018賽季結束後將退出DTM賽事，接下來要將資源轉往Formula E電動方程式賽車，為這項頂級房車賽事投下一顆震撼彈。
但DTM主辦單位ITR的主席Gerhard Berger立刻就向同屬Class 1等級的日本Super GT賽事遞上橄欖枝，促成雙方分別在去年封關站運車去進行繞場表演，點燃了東西方兩大頂級房車賽粉絲的熱情。預計2019賽季DTM會採用跟Super GT賽事GT500組相同的2.0升Turbo引擎，並可望在各自年度賽程之外舉行同場較勁的德日Class 1挑戰賽。
然而2019賽季Super GT的GT500組技術規範還不會做修改，根據GTA會長坂東正明的說法，採中置引擎設定的Honda NSX-GT會先透過「性能平衡」的方式下場出賽，直到ITR和GTA兩大賽事組織針對2020年的全新賽制達成具體共識，Honda才會推出FR前置引擎後輪驅動的新一代Class 1廠車。
對DTM有興趣的讀者可從www.dtm.com官網來瞭解這項最高等級房車賽事的資訊，並可透過YouTube線上直播（www.youtube.com/user/DTMinternational）來觀賞每個賽站兩回合的排位賽與正賽。
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2018年DTM德國房車賽將於本週末登場，由於去年Mercedes-AMG陣營宣布將在今年賽季結束後退出，未來幾年恐怕就看不到德國3大豪門車廠Class 1廠車同場較勁的畫面了。
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2018年Audi陣營6輛RS5 DTM賽車的塗裝依舊鮮豔搶眼，對場上車手的辨識有直接助益；不過隨著老將Mattias Ekström退休，Red Bull塗裝賽車也從Audi陣營中消失，取而代之的是荷蘭車手Robin Frijns由德國Aral Ultimate機油贊助淺藍／淺綠配色的新塗裝（圖中左上）。
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BMW陣營本賽季更換兩位車手，新加入的Philipp Eng和Joel Eriksson均歸在BMW TEAM RBM陣中，整體戰力尚有待開賽後觀察。
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在DTM場上為Audi出賽了17個賽季的瑞典賽車名將Mattias Ekström，曾贏得2004和2007兩賽季的年度總冠軍，去年賽季以3分些微之差跟年度總冠軍頭銜擦身而過後，宣布從DTM賽事退休，將專注於自己的WRX賽事與車隊上。日前DTM賽事單位宣布，Ekström將受邀在本週末的Hockenheim開幕站參加DTM生涯最後一次「告別賽」，駕駛有著瑞典國旗及Red Bull贊助塗裝的Audi RS5 DTM下場（圖），喜愛Eki強悍駕駛風格的粉絲千萬別錯過他DTM最後一戰。
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瑞典賽車名將Mattias Ekströmm。
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今年Mercedes-AMG C63 DTM車頭換上新一代AMG風貌的直瀑式水箱護罩，搭配低趴貼地的下氣壩猶如吞噬賽道的猛獸，視覺上更加剽悍。
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Mercedes-AMG陣營車手
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BMW陣營車手
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Audi陣營車手
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2018 DTM年度賽程