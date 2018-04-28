珠寶小資學 彩鑽斯里蘭卡藍寶看漲

2018-04-28

〔記者王瀅娟／台北報導〕最近是珠寶展旺季，加上母親節將至，不少消費者都在選購珠寶，若以兼顧投資角度來看，彩鑽與斯里蘭卡藍寶石都是後勢看好的投資標的。

侏羅紀寶石總經理李承倫表示，黃鑽最近價格翻漲一倍，稀有的彩鑽絕對是值得投資的標的，如阿蓋爾粉紅鑽即將封礦，未來只會漲不會跌；而橘鑽與紫鑽數量比藍鑽更為稀少，但目前價格相對來說並不高，現在入手，未來增值可期。

另一個最近價格翻倍的寶石則是斯里蘭卡藍寶石，李承倫表示原因是中國最近需求高漲，但因為礦藏有限，現在購入未來也不會吃虧。他也看好馬達加斯加產的藍寶石、紅寶石與彩色剛玉、帕帕拉夏剛玉等，現在價格尚未炒高，但未來絕對會漲，只要看見顏色、品質好的寶石，都可購入當長期投資。

由侏羅紀寶石主辦的珍藏逸品拍賣會5月6日將於華南銀行總行舉辦春季拍賣會，話題拍品有首度在台亮相、曾於美國洛杉磯博物館展出的The Rainbow Necklace彩鑽套鍊、全球拍賣會首見的純紫鑽戒、3.01克拉豔彩黃橘鑽胸針等，還有GIA認證全球最大315克拉無浸油祖母綠原礦、4.76克拉喀什米爾天然無燒藍寶鑽戒、5.23克拉緬甸天然無燒紅寶鑽戒等。即日起至5月4日於侏羅紀旗艦店預展。

圖片提供：珍藏逸品拍賣會