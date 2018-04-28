迪奧後台彩妝概念店 一站式專人服務

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞近年彩妝市場不斷擴大，台灣迪奧特別引進後台彩妝概念店Dior Backstage Studio，繼邁阿密、東京、首爾、香港、新加坡等城市後，正式進駐台北SOGO忠孝館二樓，成為亞洲第19個Dior專業後台彩妝概念店。
女星邵雨薇昨（27）日出席迪奧開幕活動，以迪奧限定彩妝打造出熱情的夏季妝容，在戲劇中不時要上演吻戲的她自曝自己的嘴唇天生就很滑潤，邵雨薇說：「很多人都是先上護唇膏，再搽上口紅，但因為我的嘴唇本來就很潤，這樣反而會讓我的唇色不持久，因此我都是相反，先搽唇彩再上護唇膏。」邵雨薇透露在睡前會厚敷嘴唇，隔天早上起來雙唇會很柔軟，「此外，很多人搽護唇是左右搽，但我是上下搽，儘量不要去拉扯到嘴唇。」
迪奧耗資打造的Dior Backstage Studio以時髦亮黑為主軸，勾勒幻彩摩登霓虹，搭配迪奧時妝秀伸展台影片，並以一站式訂製時尚彩妝服務為概念，提供獨家修眉、限定商品客製刻字、拍照列印、彩妝教室、一對一彩妝諮詢等多項獨家服務。
為慶祝Dior Backstage Studio開幕，迪奧特別限量引進全亞洲日本獨售色選「迪奧癮誘超模染唇露#421奶茶裸粉」，氣質土色妝感，打造時尚裸唇妝效。此外，全球每3秒賣出1支、台灣連續8年銷售NO.1的「迪奧癮誘粉漾潤唇膏」，今年1月推出後就全數售罄的熱銷限量色─「迪奧癮誘粉樣潤唇膏#008少女粉」，成為迪奧今年回櫃詢問率最高的單品，這次也特別從日本空運300支來台獨賣。