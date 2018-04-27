《百貨母親節專刊》樂活悠居

2018-04-27

記者凃盈如／台北報導

母親節送禮傷透腦筋？看看今年送禮趨勢與好康，設法打動媽媽的心！

註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。

圖片提供／SOGO、膳魔師、旺代、皇家哥本哈根、寬庭、瑞康屋、康寧、YVONNE COLLECTION

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