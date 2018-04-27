《百貨母親節專刊》樂活悠居

記者凃盈如／台北報導
母親節送禮傷透腦筋？看看今年送禮趨勢與好康，設法打動媽媽的心！
註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。
圖片提供／SOGO、膳魔師、旺代、皇家哥本哈根、寬庭、瑞康屋、康寧、YVONNE COLLECTION
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皇家哥本哈根公主藍對杯（1對2入），原價5,600元，特價4,200元。
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Noritake銀色星空─黑珍珠咖啡對杯，3,360元。
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