《百貨母親節專刊》樂活悠居

2018-04-27

記者凃盈如／台北報導

母親節送禮傷透腦筋？看看今年送禮趨勢與好康，設法打動媽媽的心！

註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。

圖片提供／SOGO、膳魔師、旺代、皇家哥本哈根、寬庭、瑞康屋、康寧、YVONNE COLLECTION

  • 寬庭典藏花飛蝶舞100%義大利進口布料，GIZA埃及超長纖細棉華爾紗印花寢飾，搭配LS純長纖蠶絲夏被 + KENZO午安毯1條，雙人6件式原價53,170元，母親節特惠價25,800元。

    寬庭典藏花飛蝶舞100%義大利進口布料，GIZA埃及超長纖細棉華爾紗印花寢飾，搭配LS純長纖蠶絲夏被 + KENZO午安毯1條，雙人6件式原價53,170元，母親節特惠價25,800元。

  • 皇家哥本哈根公主藍對杯（1對2入），原價5,600元，特價4,200元。

    皇家哥本哈根公主藍對杯（1對2入），原價5,600元，特價4,200元。

  • Noritake銀色星空─黑珍珠咖啡對杯，3,360元。

    Noritake銀色星空─黑珍珠咖啡對杯，3,360元。

  • 瑞士KUHN RIKON休閒鍋「雞祥家族限量款」，母親節檔期原價13,000元，特價7,999元。

    瑞士KUHN RIKON休閒鍋「雞祥家族限量款」，母親節檔期原價13,000元，特價7,999元。

  • 瑞仕鑽石鍋中華炒鍋32cm，組合原價21,695元，即日起至5月14日持家中任一舊鍋至康寧專櫃即可以換購價10,800元入手，再送贈品組。

    瑞仕鑽石鍋中華炒鍋32cm，組合原價21,695元，即日起至5月14日持家中任一舊鍋至康寧專櫃即可以換購價10,800元入手，再送贈品組。

  • 康寧餐具CORELLE餐盤，莊園物語系列。拿舊鍋至櫃上參加「舊換新把愛傳出去」活動，即可換購此系列餐盤任選5件1,299元（因盤型尺寸不同，最低可達4折優惠）。

    康寧餐具CORELLE餐盤，莊園物語系列。拿舊鍋至櫃上參加「舊換新把愛傳出去」活動，即可換購此系列餐盤任選5件1,299元（因盤型尺寸不同，最低可達4折優惠）。

  • SOGO復興館UCHINO高吸水力雲朵毛巾系列方巾，原價480元，特價432元；長巾原價880元，特價792元；浴巾原價2,380元，特價2,142元，限量50組。

    SOGO復興館UCHINO高吸水力雲朵毛巾系列方巾，原價480元，特價432元；長巾原價880元，特價792元；浴巾原價2,380元，特價2,142元，限量50組。

  • YVONNE COLLECTION狗狗多功能造型抱枕，能有效減輕身體壓力，彎型設計可擱置平板，也能作為哺乳時的依靠。原價1,980元，特價1,584元。

    YVONNE COLLECTION狗狗多功能造型抱枕，能有效減輕身體壓力，彎型設計可擱置平板，也能作為哺乳時的依靠。原價1,980元，特價1,584元。

  • 膳魔師新一代蘋果原味鍋，鍋形可愛且擁有絕佳密封性，鍋內採醫療級SUS316不鏽鋼，多層複合金加熱快速、導熱均勻，有效節省電源。母親節檔期推出「幸福媽咪組」，含蘋果單柄附耳平底鍋（28cm）+燜燒提鍋（1.5L），原價11,350元，特價6,100元。

    膳魔師新一代蘋果原味鍋，鍋形可愛且擁有絕佳密封性，鍋內採醫療級SUS316不鏽鋼，多層複合金加熱快速、導熱均勻，有效節省電源。母親節檔期推出「幸福媽咪組」，含蘋果單柄附耳平底鍋（28cm）+燜燒提鍋（1.5L），原價11,350元，特價6,100元。

  • 膳魔師新一代蘋果原味鍋，鍋形可愛且擁有絕佳密封性，鍋內採醫療級SUS316不鏽鋼，多層複合金加熱快速、導熱均勻，有效節省電源。母親節檔期推出「幸福媽咪組」，含蘋果單柄附耳平底鍋（28cm）+燜燒提鍋（1.5L），原價11,350元，特價6,100元。

    膳魔師新一代蘋果原味鍋，鍋形可愛且擁有絕佳密封性，鍋內採醫療級SUS316不鏽鋼，多層複合金加熱快速、導熱均勻，有效節省電源。母親節檔期推出「幸福媽咪組」，含蘋果單柄附耳平底鍋（28cm）+燜燒提鍋（1.5L），原價11,350元，特價6,100元。