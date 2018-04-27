《百貨母親節專刊》余金城─達人帶路

2018-04-27

記者凃盈如／台北報導

Q:今年母親節主打哪些家用禮品？

今年粉色當道，許多紓壓的健康設備都推出了粉色系，如Dyson出了粉紅色盒子的Supersonic吹風機，OSIM也有粉紅色按摩椅，就是要擄獲媽媽的心。隨著美妝品市場熱絡，美型家電、美髮相關商品自然跟著受到青睞，若考慮到單價，那麼如台隆手創館推出幾款輕巧的掛式按摩商品，約3,000元上下，也很好入手。

Q:若選擇送廚房相關用品，是否有流行趨勢？

預估今年母親節鍋具市場會有兩極化特色，其一是走療癒型的鍋具逐漸強勢，如瑞康鍋推出卡通造形的休閒鍋，類似湯鍋，擁有多用途特色，還可以搭配餐桌色彩使用，外出也可攜帶，無論野餐、旅遊，都十分方便、美觀。此外，高C/P值的中華炒鍋，也是消費者必敗，如掌廚、牛頭牌推出中華炒鍋，單價約5,000元上下就可入手。

Q:想幫助媽媽釋放疲勞，是否有推薦的相關禮品？

可往健康、療癒的商品發想，或者針對舒眠，也有相關推薦。如TEMPUR原創感溫頸枕，能完整貼合頭、頸與肩膀曲線，確保脊椎平直舒適，是明星商品。亦可選購寢飾品，並留意紗織數、材質，找到質感較佳的寢具當贈禮。此外，針對睡眠品質較差的媽媽，市場也推出「除噪助眠機」，是穩定睡眠品質的好幫手；另外香氛、家居服也十分紓壓，如UCHINO棉花糖三重紗家居服材質乾爽舒適，適合台灣高溫潮濕的氣候，輕柔有設計感，很受歡迎。

Q:在哪天買家用相關商品會有最高回饋？

SOGO母親節檔期除推出全館滿額禮、銀行禮之外，也有家用區的滿額的來店禮，以及各分區的加碼等回饋，最高可拿到5重回饋，整體而言，以5月1日至5月6日消費，回饋最多。譬如滿額禮部分，5月1日至5月6日，有滿10,000元送500元抵用券或滿30,000元送1,500元抵用券。另外還有高、低門檻加碼，如忠孝館在4月27日滿100,000元，送Dyson Supersonic吹風機，4月28日滿50,000元送Panasonic奈米水離子吹風機，5月1日滿100,000元送Panasonic蒸氣烘烤爐或商品券8,000元，5月2日滿38,000元送Panasonic除濕機或商品券3,000元。5月7日滿3,000元就送大同6L電烤箱、5月8日送歌林9吋空氣循環扇，復興館也有類似加碼活動。

圖片提供／余金城