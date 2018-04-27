《百貨母親節專刊》星級彩妝42折起

2018-04-27

記者邱巧貞／台北報導

今年母親節檔期，春夏甫推出的話題底妝幾乎都被業者納入特惠組中，此外，氣墊粉餅依舊深受消費者青睞，不論是粉底液、粉餅、或是氣墊都有許多選擇，有上妝習慣的女性都可在檔期中尋到優惠組合。

底妝產品一直是彩妝總體業績的最大占比，也堪稱女性平日最實用、不易囤著過期的品項。母親節檔期適逢春夏新款底妝上市，此時正是底妝換季採購的好時機；當然，近來各品牌掀起的口紅大戰，隨著「藝人們愛用」的推波助瀾，各款明星加持色及產品，都讓母親節彩妝組的話題更精采。

由新垣結衣代言的高絲雪肌精推出粉餅，這款由CC霜演變而來的新型態「CC雪粉餅」，標榜粉體親膚即化，顛覆粉餅乾燥的刻板印象，呈現微霧絲絨妝感，上個月剛在日本上市，4月初台灣緊接著推出，其中以海外限定的色號00在台最熱銷，目前已經追貨，顯見台灣女性還是偏好白皙妝感。

「喬妹」宋慧喬出席活動時透露自己肌膚看起來明亮，拍了氣墊粉餅是重要的因素。不過氣墊粉餅種類繁多，近來為雪花秀代言的喬妹提到，她選擇使用的是妝效服貼自然、有明亮感又不過於誇張的「臻顏逆齡氣墊粉霜」 。

至於唇彩，業者透過與明星合作，色彩直接搽在唇上，妝效顯而易見，在網路社群中發酵熱度。南韓「國民初戀」女星裴秀智Suzy近來與蘭蔻合作，早先她就在新作《SObeR》MV中，使用蘭蔻「絕對完美唇膏」#373，而這支帶著霓虹感的俏麗珊瑚橘唇彩，果真又掀起秀智色風潮，在韓國亦有「Suzy Coral」的稱號。雅詩蘭黛推出「絕對慾望奢華美唇露」，在南韓找性感女星雪莉合作，台灣則找來徐若瑄作為彩妝代言人，由徐若瑄精選#306櫻桃玫瑰與#403英倫玫瑰兩款最適東方女性的色彩。

黛珂本月新推出「原色光感唇膏」，其中的霧面版是海外限定發售，日本當地不販售，因為韓劇《Misty迷霧》由金南珠飾演的女主角高惠蘭使用「原色光感唇膏霧面版」#RD456，也讓這款唇膏的詢問度爆表。艾瑪史東年初出席奧斯卡金像獎，她的彩妝師在網路上曝光使用NARS「自戀夢境6色頰彩盤」，這款實用彩妝盤也成為母親節開打就熱賣的組合。

註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。

圖片提供／M.A.C、SISLEY、La Mer、BOBBI BROWN、JILL STUART、雪花秀、高絲、雅詩蘭黛、資生堂、肌膚之鑰、蘭蔻、東方美、紀梵希、迪奧、香緹卡、台灣蜜納