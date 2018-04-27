《百貨母親節專刊》勻淨防曬45折起

2018-04-27

記者邱巧貞／台北報導

邁入春夏，美白與防曬是許多女性最迫切的保養課題，不妨趁著母親節檔期以優惠價購入，買了馬上用，一點也不需囤貨。

註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。

圖片提供／SK-II、SISLEY、Kiehl’s、ALBION、雅詩蘭黛、高絲、雪花秀、迪奧、資生堂、東方美、歐舒丹、法倈麗、伊麗莎白雅頓、台灣蜜納、品木宣言