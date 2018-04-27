《百貨母親節專刊》勻淨防曬45折起

記者邱巧貞／台北報導
邁入春夏，美白與防曬是許多女性最迫切的保養課題，不妨趁著母親節檔期以優惠價購入，買了馬上用，一點也不需囤貨。
註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。
圖片提供／SK-II、SISLEY、Kiehl’s、ALBION、雅詩蘭黛、高絲、雪花秀、迪奧、資生堂、東方美、歐舒丹、法倈麗、伊麗莎白雅頓、台灣蜜納、品木宣言
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資生堂雙核晶白精華組，特價3,000元，價值4,562元，約66折。美透白雙核晶白精華30ml（正品）+雙核晶白露25ml+雙核晶白乳15ml+雙核晶白明肌乳15 ml+資生堂紅妍激活露5ml。
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蘭蔻超輕盈防護主打組，特價1,950元，價值2,551元，約76折。超輕盈UV水凝露SPF50 PA++++ 或超輕盈UV BB霜SPF50 PA++++或超輕盈UV提亮素顏霜 SPF50 PA++++ 30ml（正品）+菁萃亮妍能量泡泡精露50ml+蜂蜜卸妝潔顏油15ml。
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高絲淨斑煥白超值組，特價3,100元，價值4,550元，約68折。無限肌緻淨斑亮顏瞬透精華XX 40ml（正品）+無限肌緻極效煥白露40ml+無限肌緻極效煥白乳30ml。
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雅詩蘭黛極淨光透白隔離組，特價1,900元，價值2,557元，約74折。極淨光透白UV隔離水凝露SPF45 PA++++ 30ml（正品）或極淨光透白修護隔離乳SPF50 PA++++ 30ml（正品）+粉持久完美持妝粉底SPF10 PA++ 5ml+微分子肌底原生露15ml+湛藍彩妝包。
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ALBION活潤透白滲透乳體驗組，特價2,000元，價值2,200元，約9折。活潤透白新晶能滲透乳200g（正品）+按摩化妝棉120片。
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香緹卡梔子花美白精華組，特價11,000元，價值13,750元，約8折。梔子花美白精華30ml（正品）+梔子花美白精華乳50ml（正品）。
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迪奧雪晶靈透亮光采精華乳組，特價4,400元。雪晶靈透亮光采精華乳30ml（正品）+雪晶靈透亮水凝露50ml+雪晶靈光感柔膚萃 7ml+雪晶靈透亮輕凝霜15ml +美妍包。
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黛珂AQ甦活極緻嫩白組，特價6,400元，價值9,615元，約67折。AQ甦活嫩白乳（正品）+AQ甦活嫩白露（正品）+AQ甦活卸粧霜30g+AQ甦活洗顏霜30g+AQ甦活嫩白輕乳霜10g。
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歐舒丹白皙潤澤組，特價3,560元，價值3,860元，約92折。白皇后潔面乳200ml（正品）+白皇后綻白凝霜50ml（正品）。
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SK-II超肌因淨斑優惠組，特價5,382元。超肌因阻黑淨斑精華50ml （正品）+全效活膚卸粧霜15g+青春露30ml。
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SISLEY極致美白全日防禦精華組，特價9,500元，價值12,167元，約78折。極致美白全日防禦精華 50ml（正品）+百合花保濕潔膚乳30ml+修護面霜10ml+植物淨化賦活精華5ml。
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IPSA雙重防護組，特價3,450元。肌淨白精萃OP 20ml（正品）+臉部抗痕防護乳EX（正品）+瞬卸潔膚油40ml+透明潔膚乳50g+肌能膜力緊緻精華9ml。
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RéVive經典活膚組，特價6,200元，價值8,060元，約77折。光采再生活膚霜50ml（正品）+光采再生活膚霜15ml。
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伊麗莎白雅頓艾地苯全能智慧防禦組，特價2,380元，價值3,260元，約73折。艾地苯全能智慧防禦乳SPF50 PA++++ 40ml（正品）+SUPERSTART奇肌超導潔顏霜5ml+時空彈力深層保濕洗面乳50ml。
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佳麗寶BLANCHIR SUPERIOR多元極效潤白晶αII超值限定組，特價1,400元，價值1,920元，約73折。BLS W多元極效潤白晶αII 45ml（正品）+Aromatherapy Associates身體沐浴露300ml（正品）。
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Aromatherapy Associates保濕亮顏組，特價3,900元，價值5,020元，約78折。玫瑰保濕爽膚水200ml（正品）+玫瑰亮膚精華霜50ml（正品）+撫肌面部精油3ml+煥膚滋養油3ml。
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雪花秀滋晶雪瀅煥白防護組，特價5,880元，價值 7,726元，約76折。滋晶雪瀅煥白精萃50ml（正品）+滋晶雪瀅潔面乳30ml+潤燥精華EX 8ml+滋晶雪瀅煥白乳霜5ml+滋晶雪瀅煥白淡斑精萃3ml+滋晶雪瀅煥白面膜一片。
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品木宣言防禦無敵全能組，特價1,500元，價值2,231元，約67折。Dr.WEIL全能防禦隔離霜SPF45 PA++++ 30ml（正品）+一舉兩得潔面慕絲30ml+扭轉乾坤賦活保濕凝乳Plus+ 15ml。