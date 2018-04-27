《百貨母親節專刊》香氛美體53折起

2018-04-27

記者邱巧貞／台北報導

近年，化妝品市場的香水業績成長幅度驚人，許多品牌紛紛導入高訂香氛系列，讓整個市場更活絡。而現今的網路世代，許多年輕消費者多透過廣告或是網路口碑而購買產品，業者觀察到，近年不少熱銷香氛都是靠著年輕新客帶入業績；此外，相關的居家香氛系列也愈來愈受到重視居家生活的品味人士青睞。

註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。

圖片提供／TOM FORD、MFK、JILL STUART、SABON、科萊麗、法倈麗、東方美、品木宣言、歐舒丹、嬌蘭、克蘭詩、迪奧、紀梵希、盧亞