《百貨母親節專刊》香氛美體53折起

記者邱巧貞／台北報導
近年，化妝品市場的香水業績成長幅度驚人，許多品牌紛紛導入高訂香氛系列，讓整個市場更活絡。而現今的網路世代，許多年輕消費者多透過廣告或是網路口碑而購買產品，業者觀察到，近年不少熱銷香氛都是靠著年輕新客帶入業績；此外，相關的居家香氛系列也愈來愈受到重視居家生活的品味人士青睞。
註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。
圖片提供／TOM FORD、MFK、JILL STUART、SABON、科萊麗、法倈麗、東方美、品木宣言、歐舒丹、嬌蘭、克蘭詩、迪奧、紀梵希、盧亞
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三宅一生女神香氛降臨推薦組，特惠3,650元，價值4,650元，約78折。三宅一生昇華淡香精90ml（正品）+三宅一生昇華淡香精10ml+三宅一生毛巾+香皂。
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TOM FORD EXCLUSIVE神秘東方系列頂級香氛禮盒，特價7,200元。內含3款頂級香氛，包含私人調香系列神祕東方、私人調香系列東方花束、私人調香系列東方菸草。
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MFK Aqua Celestia天際之水，特價6,680元，價值7,660元，約87折。淡香水70ml（正品）+身體乳霜250ml（正品）。
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Dolce&Gabbana性感甜美花香推薦組，特價3,990元，價值5,590元，約71折。Dolce恬蜜花園淡香精75ml（正品）+Dolce淡香精滾珠7.4ml+LightBlue Intense淡香精4.5ml。
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品木宣言漫步雲端腿霜組，特價2,300元，價值3,192元，約72折。漫步在雲端腿部舒緩霜150ml×2（正品）+一舉兩得潔面慕絲30ml+執米不悔天然微晶煥膚霜15ml+泥娃娃活性碳面膜15ml+天生麗質粉美肌面膜15ml+一飲而盡深度滋潤面膜15ml。
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JILL STUART人氣香氛任選優惠組，特價2,250～2,650元，價值2,670～3,070元。買人氣香氛50ml任一款（RELAX純白花漾幸福香氛除外），贈花鑽香水（真摯愛戀）4ml+花鑽香水（純真愛戀）2.5ml。
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歐舒丹粉櫻花浴組，特價1,980元，價值2,160元，約92折。櫻花沐浴膠250ml（正品）＋櫻花美體乳250ml（正品）。
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魅力紀梵希淡香水禮盒，特價2,900元，價值4,075元，約71折。魅力紀梵希淡香水50ml（正品）+魅力美體乳75ml+訂製化妝包，全台60組。
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嬌蘭小黑裙香氛美妝組，特價3,400元，價值5,050元，約67折。小黑裙淡香水50ml（正品）+小黑裙我的訂製睫毛膏（正品）+化妝包。
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迪奧癮誘超模唇彩香氛組，特價4,600元。J’adore Injoy愉悅淡香水30ml（正品） +癮誘超模漆光俏唇露2支（正品） +J’adore香氛精巧吊飾，全台限量200組，三越系統獨家。
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克蘭詩BODY FIT雙瓶組，特價3,980元，價值7,440元，約53折。紅魔超S勻體精華200ml（正品）×2+紅魔超S勻體精華100ml+水噹噹身體保濕乳100ml+經典纖體護理油30ml。
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AA純香精油優惠套裝，特價3,950～4,000元，價值5,100～5,150元。買舒和呼吸純香精油（正品）+乳香精油（正品）+明煥室內香薰或舒緩室內香薰（正品），贈舒和薰衣草純香精油（正品）+手做櫸木香薰座（盒裝）。
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STONEGLOW居家典藏香氛組，特價3,000元，價值3,670元，約82折。買Natural’s Gift系列擴香瓶（正品）+補充瓶（正品），贈H&W手工皂三入組禮盒+木質皂盤。