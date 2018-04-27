《百貨母親節專刊》360°保養45折起

2018-04-27

記者邱巧貞／台北報導

每逢百貨母親節、週年慶兩大檔期，各家業者紛紛祭出琳瑯滿目的美妝特惠組，不論是附贈各款小容量旅用組、推出加大容量版本、或是提供各階段的滿額贈禮，其實都是經過精心設計，不僅要吸引新客上門，更要醞釀下一次的消費潛力。

註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。

圖片提供／la prairie、FANCL、DARPHIN、Kiehl’s、SK-II、SISLEY、La Mer、蘭蔻、雅詩蘭黛、黛珂、歐舒丹、伊麗莎白雅頓、肌膚之鑰、品木宣言、資生堂