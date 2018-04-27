《百貨母親節專刊》360°保養45折起

記者邱巧貞／台北報導
每逢百貨母親節、週年慶兩大檔期，各家業者紛紛祭出琳瑯滿目的美妝特惠組，不論是附贈各款小容量旅用組、推出加大容量版本、或是提供各階段的滿額贈禮，其實都是經過精心設計，不僅要吸引新客上門，更要醞釀下一次的消費潛力。
註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。
圖片提供／la prairie、FANCL、DARPHIN、Kiehl’s、SK-II、SISLEY、La Mer、蘭蔻、雅詩蘭黛、黛珂、歐舒丹、伊麗莎白雅頓、肌膚之鑰、品木宣言、資生堂
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資生堂美麗初色組，特價2,600元，價值5,802元，約45折。百優精純乳霜50ml（正品）+全效抗痕亮采賦活露75ml+全效抗痕亮采賦活乳30ml+全效抗痕緊顏白金霜7ml，SOGO獨家。
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La Mer極緻再生禮讚，特價16,500元，價值20,570元，約8折。極緻濃縮再生精華50ml（正品）+濃縮精華露15ml+極緻濃縮再生精華5ml+乳霜7ml。
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雪花秀潤經典人蔘霜修護組，特價6,980元，價值9,325元，約75折。滋陰生人蔘修護霜EX 60ml滋潤型或輕潤型（正品）+順行潔顏油EX 50ml+水律拉提保溼噴霧30ml+滋陰生人蔘煥顏露15ml+滋陰生人蔘活膚乳15ml+滋陰生人蔘修護霜面膜一片+與潤面膜EX 30ml，新光三越限定。
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伊麗莎白雅頓艾地苯高效肌密組，特價7,580元，價值11,288元，約67折。艾地苯高效橙燦精華50ml（正品）+艾地苯頂級活膚日霜SPF30 PA++ 15ml+艾地苯全能智慧防禦乳SPF50 PA++++ 5ml+SUPERSTART奇肌超導活妍精華5ml+炫銀化妝包。
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la prairie魚子緊俏經典組，特價18,510元，價值29,542元，約63折。黃鑽魚子緊俏菁露50ml（正品）+魚子美顏豐潤保濕霜5ml+魚子美眼霜3ml（R）+深層清潔霜50ml+魚子珍鑽晶露5ml（R）+魚子美顏眼露5ml+水嫩瞬效保濕面膜15ml。
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蘭蔻肌因年輕極速修護組，特價6,200元，價值9,505元，約65折。超進化肌因賦活露50ml（正品）+超進化肌因活性安瓶20ml（正品）+ 超進化肌因賦活露7ml×3+超進化肌因活性安瓶 4ml。
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FANCL MCO速淨卸粧液超值特惠組，特價3,152元，價值3,735 元，約84折。MCO速淨卸粧液120ml（正品）×4+MCO速淨卸粧液60ml。
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雅詩蘭黛啟動年輕雙天后組，特價6,500元，價值9,283元，約7折。特潤超導修護露50ml（正品）+微分子肌底原生露150ml（正品）+特潤超導精萃潔顏乳15ml+微分子肌底原生露15ml+年輕肌密無敵霜7ml+鑽石立體超緊緻塑型霜15ml+搶眼巧妝包。
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Kiehl’s金盞花清爽保濕組，特價2,800元，價值3,240元，約86折。冰河醣蛋白無油清爽凝凍50ml（正品）+金盞花植物精華化妝水250ml（正品）+金盞花潔面泡泡凝露30ml+冰河保濕無油清爽化妝水40ml+冰河醣蛋白無油清爽凝凍7ml。
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倩碧三步驟經典溫和組，特價3,000元，價值5,046元，約59折。三步驟洗面膠（溫和型）200ml（正品）+三步驟溫和潔膚水2號加大487ml（正品）+新一代三步驟還原潤膚露125ml（正品）+三步驟洗面膠（溫和型）30ml+三步驟溫和潔膚水2號 60ml+新一代三步驟還原潤膚露30ml+化妝包。
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黛珂微脂修護源露經典美妍組，特價2,880元，價值3,865元，約75折。超微脂修護源露（正品）+保濕美容液9ml+超微脂修護源露面膜2枚。
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SK-II超肌能精萃優惠組，特價4,680元。R.N.A.超肌能緊緻彈力精萃50ml （正品）+青春露30ml+ R.N.A超肌能緊緻活膚霜15g。
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歐舒丹黃金抗老組，特價4,700元，價值5,164元，約91折。蠟菊賦活極萃油30ml（正品）+蠟菊賦活菁露50ml。
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La Mer年度暢銷巨星創世紀原晶組，特價9,000元起，價值10,517起。選購創世紀原晶前導精露150ml（正品）加贈乳霜7ml；選購創世紀原晶極萃30ml（正品）加贈創世紀原晶極萃5ml；選購創世紀原晶眼部精華霜 15ml（正品）加贈創世紀原晶眼部精華霜3ml。濕淨亮 ）15ml。
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肌膚之鑰精質亮眼經典組，特價8,800元。精質眼霜15ml（正品）+精質乳霜5ml+光采蕾絲包。
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SISLEY全能乳液保養組，特價7,200元，價值9,507元，約76折。全能乳液125ml（正品）+聚水賦活精華4ml+雙顏緊緻凝露2ml+極致美白全日防禦精華4ml+再生滋養身體乳霜15ml。
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佳麗寶IMPRESS CT 賦活緊緻精華液．活顏修護組，特價7,500元，價值11,500元，約65折。IMPRESS CT賦活緊緻精華液N 40ml（正品）+IMPRESS潤膚露25ml+IMPRESS極致亮眸眼霜6g+IMPRESS 3D立體極致修護膜 1 包+象印保溫杯480ml，2 色任選。
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IPSA美膚機能加大組，特價1,600元。美膚微整機能液（正品）+化妝棉50入。
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品木宣言駐顏有樹抗老組，特價3,500元，價值4,855元，約72折。駐顏有樹全效抗老精華48ml（正品）+駐顏有樹全效抗老潔膚乳15ml×2+駐顏有樹全效抗老健康水30ml+駐顏有樹拉提塑顏霜15ml。