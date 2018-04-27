《百貨母親節專刊》謝佳棋─達人帶路

2018-04-27

記者凃盈如／台北報導

Q:今年母親節檔期較往年祭出的加碼優惠有哪些？哪幾天買最划算？

板橋大遠百今年母親節特別推出「超值13%、14%、15%回饋」，刷指定銀行卡於指定日期，針對大家電、國際精品做加碼，祭出大家電滿萬送千，即日起至4月29日，刷台新卡滿20,000元回饋達13%。國際精品滿萬送千，假日限定刷遠銀卡滿5萬回饋達14%。化妝品滿5,000元送500元抵用券，假日限定刷花旗卡滿1萬回饋達15%。此外更聯合13大銀行分期刷滿6,000元送300元享5%優惠。另推出HAPPY GO點數200點可兌換100元紅利券、500點兌換250元紅利券。

Q:本季趨勢必入手的熱門夯品或限量商品有哪些？

今年母親節除了搶購化妝品外，服飾類及配件類商品也很值得留意，板橋大遠百春季新櫃登場，趁勢引進多個品牌，在KENZO、MARCCAIN等品牌帶動下，女裝業績成長6%，4月更引進DR. MARTENS和TRIPPEN，及奧黛麗赫本、瑪麗蓮夢露都超愛的經典小白鞋品牌Keds。至於來自摩納哥的人氣珠寶品牌「APM Monaco」，也是小資族最愛，以純銀、晶鑽及珍珠創作百搭的高貴款式，每月都會推出新系列，是不可錯過的必買商品。

Q:內睡衣最新優惠方案，跟往年是否不同？

今年內睡衣跨業種合作，除了增加消費者購買誘因外，也創造新客群。板橋大遠百即日起至4月29日推出「輕漾媽咪內睡衣聯合展售會」，內衣最低價500元起，於會場消費滿1,500元即可至「植村秀─兌換粉底液體驗禮」，消費滿5,000元即可獲得「多莉輕食─香蕉巧克力舒芙蕾鬆餅」。即日起至4月29日，於曼黛瑪璉、瑪登瑪朵消費滿1萬元送「FUGU超生波震動負離子按摩梳」限量25份；於Lady消費滿8,800元送「資生堂百優抗老明星組」限量60份。同時推出「姊妹相約享美麗-買三送三」，祭出許多優惠商品。

圖片提供／謝佳棋