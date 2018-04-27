《百貨母親節專刊》女神時尚

記者凃盈如／台北報導
百貨母親節檔期來臨，針對流行服飾、飾品、包款等優惠盡出，把握百貨首四日回饋，搭配品牌折扣、滿額贈、銀行禮、分期禮等，可得到最高優惠，看看今年夯品有哪些，該怎麼買！
註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。
圖片提供／新光三越、CALVIN KLEIN、Hearts On Fire、MIKIMOTO
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新光三越南西二館2F──PANDORA蝴蝶結925銀鑽石戒指，2,580元。
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CK Rebel叛逆系列腕錶，單只6,800元～8,100元。
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Trollbead全球限定款夢嚮紫羅蘭手鍊組，限量價4,500元（一組）。
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新光三越南西二館2F──Thomas Sabo盛夏耍熱情系列，1,380～8,980元。
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新光三越南西二館2F──TAST LUNA PEARL WRAP手環，15,400元。
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MIKIMOTO銀製玫瑰花瓣耳環，19,000元。
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Hearts On Fire White Kites系列──Crest鑽石項鍊，鑽石總重9.5克拉，2,170,000元。
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新光三越南西二館2F──VITA FEDE尖頭三排鑽手環霧櫻粉，12,500元。