《百貨母親節專刊》女神時尚

2018-04-27

記者凃盈如／台北報導

百貨母親節檔期來臨，針對流行服飾、飾品、包款等優惠盡出，把握百貨首四日回饋，搭配品牌折扣、滿額贈、銀行禮、分期禮等，可得到最高優惠，看看今年夯品有哪些，該怎麼買！

註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。

圖片提供／新光三越、CALVIN KLEIN、Hearts On Fire、MIKIMOTO

  • 新光三越南西二館2F──PANDORA蝴蝶結925銀鑽石戒指，2,580元。

    新光三越南西二館2F──PANDORA蝴蝶結925銀鑽石戒指，2,580元。

  • CK Rebel叛逆系列腕錶，單只6,800元～8,100元。

    CK Rebel叛逆系列腕錶，單只6,800元～8,100元。

  • Trollbead全球限定款夢嚮紫羅蘭手鍊組，限量價4,500元（一組）。

    Trollbead全球限定款夢嚮紫羅蘭手鍊組，限量價4,500元（一組）。

  • 新光三越南西二館2F──Thomas Sabo盛夏耍熱情系列，1,380～8,980元。

    新光三越南西二館2F──Thomas Sabo盛夏耍熱情系列，1,380～8,980元。

  • 新光三越南西二館2F──TAST LUNA PEARL WRAP手環，15,400元。

    新光三越南西二館2F──TAST LUNA PEARL WRAP手環，15,400元。

  • MIKIMOTO銀製玫瑰花瓣耳環，19,000元。

    MIKIMOTO銀製玫瑰花瓣耳環，19,000元。

  • Hearts On Fire White Kites系列──Crest鑽石項鍊，鑽石總重9.5克拉，2,170,000元。

    Hearts On Fire White Kites系列──Crest鑽石項鍊，鑽石總重9.5克拉，2,170,000元。

  • 新光三越南西二館2F──VITA FEDE尖頭三排鑽手環霧櫻粉，12,500元。

    新光三越南西二館2F──VITA FEDE尖頭三排鑽手環霧櫻粉，12,500元。