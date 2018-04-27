《百貨母親節專刊》李香萩─達人帶路

2018-04-27

記者凃盈如／台北報導

Q:今年母親節，要掌握哪些重要回饋資訊？

母親節檔期主打的便是「送禮」的概念，這檔期也是購買名品、珠寶、化妝品的最佳時機。新光三越母親節首四日針對貴賓卡有加碼，譬如全館可累贈的滿5,000元送200元電子贈品禮券（不含名品），而化妝品的滿額贈，也推出小家電，如循環扇，再以6～7折以上的特惠組合購入，搭配不同加碼回饋、銀行禮，可買母親節的禮物送給媽媽，銀行的禮券留著自己用。

雖然此一檔期名品沒有特別的折扣，但母親節期間會有刷卡回饋，名品可透過滿10,000元送500元電子贈品券精打細算，此優惠亦是可以累贈。尤其近來南西二館出清拍賣，輕奢珠寶業績成長了一倍，1、2樓亦有輕奢珠寶、飾品、配件、女鞋、設計師服飾等，消費者可以把握即日起至5月15日止的byebye sale。

Q:本季飾品的流行搭配趨勢？

本季走比較多層次的搭配，尤其手上的飾品，不是一整組，而是一次戴很多條。譬如在南西二館推出絕版品出清5折，可以較划算的價格買到Thomas Sabo、Pandora、Trollbead、VITA FEDE等手鍊、手環等飾品。來自丹麥的Trollbead每個珠寶都有故事，略帶民俗風，寶石展現有神奇美妙的工藝性；來自義大利，以雙箭頭擁有高辨識的VITA FEDE個性獨具，蔡依林、好萊塢女明星潔西卡艾芭、荷莉貝瑞等都曾經配戴。

Q:2018年第一季，百貨業的女裝業績較去年成長，消費者態度有何轉變？

最近女裝的主顧客回流，客群已較不受快時尚、網購的影響，消費者享受在店上被服務的感受，且養成較完整的混搭概念。女裝以往一年只出春夏和秋冬兩季，現在一年四季，月月有新品，款式多、出新貨的頻率增加，有時候也出限量款，帶動流行外，質感亦提升。有些消費者基本的內著雖穿快時尚，但外在就會以設計師款、個性的品牌加分。歐系主流品牌，如agnès b、MAX & Co.、WEEKEND MaxMara、Glimmer、Cotélac、又或是潮流感強的AllSaints、Vivienne Westwood等，也很受歡迎。

圖片提供／李香萩