Chaumet頂級新品 重磅登台

2018-04-27

〔記者王瀅娟／台北報導〕Chaumet全新頂級珠寶系列Les Mondes de Chaumet第一篇章伴隨其他頂級珠寶新品抵台展出，共有62件、總值達10億台幣，即日起至4月29日於敦峰No.110展出，接著至全台各店巡迴至5月13日。

Les Mondes de Chaumet意為「Chaumet世界」，創立於1780年的Chaumet曾經為多國皇室訂製珠寶，第一篇章便鎖定俄羅斯，以將融的冰雪與冬季日出與日落為靈感，創作Promenades Imperial系列，以V字造型搭配鑲嵌圓型與馬眼型鑽石，描繪冰雪將融之感。日出與日落則以帕帕拉夏剛玉表現，搭配俄羅斯皇室女子佩戴的Kokoshnik半圓型髮飾造型，應用鏤空、刀鋒工藝等，打造立體卻又輕盈的珠寶，有13種佩戴變化的項鍊是此次的顛峰之作。

圖片提供：Chaumet