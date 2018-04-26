夏日High音樂瘋運動 8款無線藍牙耳機特選

2018-04-26

記者吳佩樺／台北報導

自從前年蘋果iPhone 7取消3.5mm耳機孔，帶動其他非蘋手機跟進，加上運動風潮旺盛，使得無線藍牙耳機市場更顯熱絡，並朝向二極化發展，低階免千元入手，中高階產品則不斷精進音質和多元功能。根據業者觀察，2千至5千元最熱賣，具備防水或防潑水功能最受青睞。

其中真無線耳機更是蓬勃發展，各家大廠搶進，雖然主要價位仍在6千至1萬元左右，但市面上也不乏入門產品，最低不用2千元就能入手。

今年新款真無線耳機不只進化音質、延長電力、體積愈加輕巧以及配戴上更加舒適牢靠，新趨勢同時強調智慧助理功能，例如支援Apple Siri、Google Assistant或Amazon Alexa等，讓耳機儼然成為私人秘書。

《真無線藍牙》

Bose SoundSport Free 9公尺也能講

Bose SoundSport Free專為高強度運動設計，強調在激烈動作下，耳機也不會輕易掉落，支援IPX4防潑水。另一大特色是即使耳機和配對手機相距9公尺，亦能順暢連接。售價9,500元。

Sony Xperia Ear Duo 體感操控

雖然跟市面的真無線藍牙耳機相比，Sony Xperia Ear Duo外型不算小巧，但具備智慧生活助理功能，例如自動提醒會議時間。另主打直覺式體感控制，點頭就能接聽電話。5月上市。

MEES Fit1 免2千入手

MEES Fit1屬於平價入門款，售價僅1,980元。外型輕巧，單邊耳機僅4.5公克。操作簡易，只要從充電盒取出耳機，耳機即自動開機。此外，左右耳機能個別單獨使用。

Jabra Elite 65t 續航力15小時

Jabra Elite 65t是為了高度通話需求所設計，配置4組麥克風、藍牙5.0規格，搭配隨身充電盒，續航力長達15小時。售價6,290元，之後會再引進運動版Elite Active 65t。

《一般款無線藍牙》

Sony WI-SP500 運動頸掛式

Sony WI-SP500為頸掛入耳式，主打運動族群，支援IPX4防潑水、8小時電力，耳塞搭配防滑矽膠材質，大幅提升了配戴舒適和穩定度。開放式聆聽設計。售價2,390元。

Sennheiser CX 6.00BT 快充技術

繞頸入耳式Sennheiser CX 6.00BT，內建簡易語音提示功能，例如電池壽命通知。搭載快充技術，充電10分鐘就能擁有2小時電力，1.5小時即充飽電。售價3,690元。

Sony WH-CH700N 智慧降噪

耳罩式Sony WH-CH700N的賣點是智慧降噪，在吵雜的環境中，一鍵就能調整為最適合的聆聽模式。輕量機身僅240公克，充飽電連續使用35小時。售價4,990元。

AfterShokz Trekz Air AS650 骨傳導

瞄準運動的AfterShokz Trekz Air AS650，採用骨傳導技術，擁有開放式優點，使用時只要把耳機放置於耳朵前方，聆聽音樂的同時也能聽到環境音。售價5,490元。

註：價格或有更動，以通路為準。

圖片提供／Sony、Sennheiser、B&O PLA、BOSE、Jabra、AfterShokz