〈首度曝光〉直擊大金空調全球首間智慧工廠 邁向無人化

2018-04-26

記者吳佩樺／泰國報導、攝影

物聯網時代來臨，日本空調大廠大金擴充位於泰國曼谷周邊的壓縮機工廠（DCI），去年7月首度啟用「智動化」3號工廠，導入物聯網和無人化概念，是旗下全球首間、現階段唯一的智慧生產，人力節省和產能提升均達到過去的3.4倍。

大金壓縮機智慧化工廠只花了1年就打造完成，耗費高達35億日圓（約台幣9.5億元），廠內每個主要零件上頭都有著QR Code，例如只要掃一下QR Code就能清楚看見生產履歷，當發生問題時，立刻曉得哪個生產環節出了差錯。加上連網系統監控每條生產線，讓製造流程能互相「對話」。

此外，除了品管檢測等必要人工，幾乎轉化為智慧全自動，以往製造一台壓縮機需要30秒，現在最快10秒就能完成，未來終極目標要達到「全無人化」。

薪資增加 無人化降低成本

大金DCI社長關田直人不諱言，積極導入無人化的主要原因也在於泰國人工成本不斷增加，2002年泰國工人每日最低薪資僅146泰銖，10多年來漲了超過2倍。

因應全球競爭，目前日本各大企業都在搶物聯網和人工智慧領域人才，大金同樣不例外，集團內相關人才現約有百人，去年底開始和大阪大學合作，預計2020年增加至千人。

〈家用新機〉5月上市溫濕雙控空調 台灣氣候專門開發

大金空調為了符合不同國家市場需求，會進行在地化設計，像泰國電壓沒像台灣那麼穩定，因此研發當地空調能適應電壓變化，不會因為電壓突然停止運轉。亦針對台灣的潮濕氣候推出「溫濕雙控Hybrid Cooling」空調。

一般空調開啟除濕會有過冷的問題，大金5月上市的新代橫綱系列具備溫濕雙控技術，搭載濕度感知器，微電腦會自動判斷，除濕時不只能保持舒適的溫度，除濕能力還比一般機種高75％，並擁有高省電優點。因應空汙議題受重視，加入PM2.5濾網。

降價奏效 業績增3成

大金雖然在市場上有高口碑，但礙於價格讓部分民眾猶豫入手，今年特別調降經典入門系列2至5千元，降低門檻，另有7月底前指定機型每組最高現折5千元現金優惠，帶動家用整體業績已較去年同期成長3成，目標2018年銷售台數挑戰22萬台，期盼再創銷售新高。

部分圖片提供／大金