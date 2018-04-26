【丟掉透明肩帶！】 無肩帶Bra 這夏大露美肩！

2018-04-26

記者吳佩樺／台北報導

天氣逐漸炎熱，夏季腳步近，各式露肩上衣傾巢而出，包括細肩帶、一字肩、斜肩、削肩，女孩們趕快準備好一件無肩帶內衣吧，大方露出美麗雙肩和性感鎖骨！

內衣變成時尚單品 露肩不尷尬

過往不少女性穿著露肩上衣會搭配透明肩帶，但看在年輕女孩眼中，不免顯得「過時」，加上透明肩帶若是沒好好保養，時間久了會呈現泛黃，近看還真的有點糗。Lady品牌經理Maggie表示：「內衣變成時尚單品，無肩帶款式近幾年十分受到年輕女孩的青睞，尤其夏季賣得特別好，目前業績跟去年同期相比已增長5%至10%，25至35歲是主力客層。」

結合小可愛 平口抹胸人氣高

除了一般型的無肩帶內衣，結合小可愛的平口抹胸款式人氣也很高，深受辣妹喜愛的Peach John在台銷售冠軍便是平口無肩帶系列，優點是能直接當作外衣穿出門。奧黛莉公關許淑真也說：「觀察到辣妹追求『要夠露』，今年Audrey特別改為窄版剪裁，『辣度』加倍。」

無肩帶內衣幾乎為素面無痕，部分平口型會以浪漫蕾絲裝飾，讓內衣和外衣的界線更加模糊，因平價擁有不少愛好者的6ixty8ight還加入了短袖設計，外穿完全不會被看出是內衣。

此外，無論是側扣或後扣背帶，均強調「美背」，以主攻網路的Qmomo來說，採用隱藏式後扣，維持女性傳統習慣的後扣，卻又不會露出尷尬的內衣扣環。黑、白二色因搭配性高，為各品牌的首推色系，easybody則是少有推出多達6色的品牌。

無肩帶內衣最怕「超滑」 包覆穩定最重要

根據Qmomo調查，女性購買無肩帶內衣，最擔心容易滑落，其次是無集中效果，因此各大品牌均十分注重高包覆性或防滑處理。建議購買時不只要試穿，還要大動作地動一動，確保內衣不會「滑來滑去」和「壓胸」，若想支撐度好一點的，首選有鋼圈。

提醒的是，無肩帶內衣畢竟少了「肩帶」拉提，「UP」效果勢必不如肩帶型內衣，各家業者今年更努力強化機能性，例如仙黛爾利用加寬背帶以及一寬一細的彈性繃帶增強穩定度和托高效果，讓胸部不會輕易移位。此外，同樣注重涼感、舒適布料，像莎薇採用雲彩紗，幫助吸濕排汗。

圖片提供／6ixty8ight、Qmomo、奧黛莉、Peach John、Lady、仙黛爾、莎薇

註：價格或有更動，以通路為準。