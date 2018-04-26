三宅一生全品牌 進駐台中豪宅區

〔記者方惠宗／台中報導〕台中市七期地段豪宅林立，精品商圈亦趨成熟。日本三宅一生（ISSEY MIYAKE）台灣代理商「君梵」（Taiwan Given）前年在鄰近台中歌劇院、市政北二路的豪宅社區買下兩戶店面，即傳有意展店，昨（25）日世上唯一一家整合三宅一生旗下4個品牌的門市店鋪正式揭幕，包括PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE、me ISSEY MIYAKE、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE，以及BAO BAO ISSEY MIYAKE，聚焦富有活力及機能性的商品喜迎市場潛力。
ISSEY MIYAKE台中市政BOUTIQUE由兩棟分別囊括2個品牌的獨立店面組合而成。一股簡約和樸實的低調氣息，巧妙於外觀與內裝設計將顧客動線合而為一。業者於開幕會上稱，該店設計的特色在於運用台灣花蓮生產的「蛇紋石」作為店鋪的主題牆面。日本設計公司MOMENT DESIGN設計師Hisaaki Hirawata結合日式設計及台灣在地建材與工法，「在保有4個品牌獨特性的同時，也將4個品牌空間完美串聯。」多款限定商品以靛藍與銀灰賦予獨家設計，最擄人心的包括一款BAO BAO ISSEY MIYAKE經典節奏海軍藍色經典包，馬上吸引顧客下訂。
圖片提供：君梵