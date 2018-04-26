Diamond Bank彩鑽今巡展 10萬小資價好入手

2018-04-26

〔記者王瀅娟／台北報導〕以「鑽石界的Costco」自居的Diamond Bank今日起至5月8日假斐儷珠寶仁愛店舉辦「九大彩鑽盤商亞洲2018巡迴展」，引進約400件彩鑽來台展售，其中有超過40件達豔彩等級，也有不到10萬元小資入門款，號稱「低於拍賣會起標價」，吸引對價格敏感以及欲投資彩鑽的顧客。

Diamond Bank總經理陳昱曦表示，此次參展的九大彩鑽盤商均為國際拍賣會與國際精品的供應商，而Diamond Bank身為國際鑽石交易平台，擁有來自全世界超過400個盤商交易的大數據，因此有能力引進與國際精品同品質等級，但價格僅約一半至三分之一，供顧客選購。而盤商有了前2次巡迴展經驗，相信Diamond Bank的銷售實力，且不必經歷拍賣會冗長的銷售等待期（約6至8個月），因而也樂意提供高品質鑽石。

此次最引人注目的彩鑽為2顆粉紅鑽，一是1.52克拉The Barbie Pink豔彩粉紅鑽，資深GIA鑑定師表示，必須具備飽滿的紫色與粉紅色，才會出現霓虹光澤。另一顆為重達20克拉粉紅鑽，淨度達VVS2，價值約4.5億元。

除了頂級市場，Diamond Bank亦針對小資族，推出15顆1克拉99,000元的黃鑽，以及單邊各重1克拉的單顆美鑽耳環成對只要25萬元的破盤價格，搶攻母親節禮品市場。

圖片提供：Diamond Bank