Dior高級腕錶 台灣獨一獵客

〔記者林欣若／台北報導〕Dior 2018高級腕錶來台展售，今年以創始人Christian Dior生前熱愛的化妝舞會為靈感，推出以「Paris Bal」為題的一系列新作，包括台灣限量一只的Grand Bal Jardins Imaginaires奇幻花園，首次曝光的Grand Bal Miss Dior以及Dior VIII Montaigne Clair de Lune月相腕錶，在貴重金屬以及珍稀寶石的襯托下，花園景致和夜空星辰更顯華麗璀璨。
Jardins Imaginaires奇幻花園以Christian Dior最愛的花園為題，金龜子鞘翅、蝴蝶翅膀在錶盤飛舞，色彩繽紛的寶石成為爭奇鬥艷的花瓣，組合成生動絕美的自然景色；Dior VIII Montaigne Clair de Lune月相腕錶共有新月、半月、滿月三款錶盤，錶盤上細膩的金色線條與璀璨鑽石描繪著月亮的陰晴圓缺，曲面藍寶石水晶玻璃則呼應月亮的優美弧形；由珠寶創意總監Victoire de Castellane操刀的La D de Dior 系列今年以寶石原始風貌為靈感推出Gem Dior，不規則的錶殼宛如樸實的寶石原石，等待雕琢後迸發萬丈光芒。
名模王心恬看到這一系列高級腕錶非常驚喜，她已經想好衣櫃裡至少有10套衣服能搭配這些腕錶，個性大而化之、粗線條的她，只有在極度女性化的Dior面前，才會露出難得的女人味，她說以前都偷戴媽媽的Dior手錶，很希望自己也有能力買一只屬於自己的Dior手錶。