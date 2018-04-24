台灣精神埔桃酒 法米其林三星主廚青睞

2018-04-24

〔記者凃盈如／台北報導〕台灣並非適合釀造葡萄酒的地方，在不能改變先天氣候條件之下，卻有一群人願意克服許多釀酒問題，讓台灣的好酒，在看似不公平的環境裡，得到國際的認同。

格蘭菲迪台灣區品牌大使「James Chan」詹昌憲，和釀酒師陳千浩博士共同合作，推出格蘭菲迪「台灣精神」埔桃酒風味桶威士忌，這是蘇格蘭首次使用陳釀台灣葡萄酒的橡木桶來過桶熟成威士忌。「埔桃酒」是陳千浩博士以台灣金香葡萄所釀的酒精強化葡萄酒，其釀造方法與葡萄牙馬德拉酒類似。2005年「埔桃酒」於台中外埔的樹生酒莊啟動試驗性釀造，2010年獲得法國米其林三星主廚青睞，成為第一瓶於星級餐廳銷售的台灣酒款，去年更首次外銷至法國米其林三星餐廳。本次使用的埔桃酒風味桶，是陳放5年的埔桃酒桶，在James的推動之下，將埔桃酒桶運送至蘇格蘭，與格蘭菲迪首席調酒師討論，注入已熟成24年的美國橡木桶威士忌，經過2年時間淬煉，成就了這款帶有飽滿熱帶水果風味與花香調性，酒體甜美圓潤的酒款。

此外，從2016至2018已榮獲16項國際葡萄酒大賽獎項的肯定的台灣風土葡萄酒品牌威石東，受到最新出爐的世界金融雜誌《World Finance》，欽點該品牌為全世界13大「最佳新創酒莊」之一。該品牌釀造的「木杉白」葡萄酒，獲得2017法國里昂國際葡萄酒大賽、IWSC國泰航空香港國際美酒品評大賽、英國IWC國際葡萄酒挑戰賽與Decanter亞洲葡萄酒大賽奪得二銀二銅。「白中白氣泡酒」以及「黑中灰粉紅氣泡酒」，也分別受到2017年英國IWC國際葡萄酒大賽與Decanter世界葡萄酒大賽列舉推薦。早在威石東獲得國際青睞前，已經擄獲米其林餐廳的心。台北米其林二星餐廳祥雲龍吟料理長稗田良平，第一次品嘗威石東葡萄酒就被其獨特的台灣風土滋味給吸引，他說：「我第一次喝到威石東的酒感覺非常驚訝、衝擊，腦海湧現許多第一次來到台灣時的記憶，譬如空氣中的味道、市場水果攤百香果、芒果的香氣，以及迪化街乾貨、香料的風味；這正與祥雲龍吟珍視台灣食材，使用台灣在地食材演繹日本料理的精神，不謀而合。」