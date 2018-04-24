丹寧面料印詩句 春夏浪漫文青風

2018-04-24

〔記者林欣若／台南報導〕深耕南台灣的選品店CHENCHUN春夏系列發表會，選在台南中西區以老屋翻新的文青據點「打開八門」舉行，這一季CHENCHUN以公路旅行為主題，全新引進Alexa Chung、M.i.h Jeans、EACH × OTHER、VICTORIA／TOMAS等歐美潮流品牌，融合西部牛仔、浪漫嬉皮、鄉村甜美等各種風格，呼應公路旅行中多變豐富的風景和文化。

結合藝術和時尚的法國潮流品牌EACH × OTHER這一季將手繪詩句直接印在絲質或是丹寧面料上，以文字成為浪漫的裝飾，藉由文字傳達時尚態度；法國夫妻檔Victoria Feldman熱愛藝術、Tomas Berzins熱愛潮流，結合雙方興趣創立的VICTORIA／TOMAS是夫妻倆的互補之作，這一季將男士襯衫解構成女性洋裝，帥氣中帶有優雅；IT Girl始祖艾莉薩‧鍾創立的同名品牌Alexa Chung，這一季以她在英國鄉間的度假回憶為靈感，運用裩邊、皺褶、刺繡等細節，打造甜美又有個性的一系列單品。

配件部分則有法國新銳設計師包款Elleme，以皮革塑造鬆軟線條，包包隨興或揹或提，都是旅行中的最佳配件；Etiqueta Latina巴拿馬草帽則是將傳統草帽工藝結合義大利設計細節，為度假裝束增添精緻感。