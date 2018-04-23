歐日Crossover化中大型旅行車-2

2018-04-23

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

瑞典中大型Crossover旅行車

Volvo V90 Cross Country

Volvo以SPA（Scalable Product Architecture）模組化平台打造的V90 Cross Country，國內已於去年7月發表上市，導入了D5柴油和T6汽油兩種動力選擇，分別提供Plus和Pro兩種不同配備等級的車型。

本文試駕的D5 Pro搭載Drive-E動力系統的2.0升柴油共軌直噴Turbo引擎，可爆發出235匹最大馬力，並在轉速1,750～2,250轉間將48.9公斤米的峰值扭力悉數發揮，結合Geartronic 8速手自排變速系統，原廠數據其0～100公里／時加速可在7.5秒達成，國內經濟部能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑16.1公里，能源效率達到該排氣量級距最佳的1級水準。

V90 Cross Country車體剛性絕佳，不僅在隔音制震方面有著超高水準的表現，原廠妥善調校的Touring舒適化底盤，讓它擁有超越德國高級品牌對手的絕佳行路表現，能有效消弭路面不平所造成的彈跳碎震。

21公分的離地淨高加上AWD全時4輪驅動系統，賦予本車輕度off road的能力，面對崎嶇或濕滑路面都能有循跡穩定的行駛能力。

內裝鋪陳方面，本車儀表控台仍承襲了北歐設計的簡約風格，用料質感也非常講究，駕駛座前標配12.3吋數位整合資訊儀表組，透過Sensus資訊暨衛星導航控制介面的9吋整合觸控螢幕中控台，取消了傳統空調及娛樂系統繁複的控鍵，讓整個車艙洋溢著現代科技感的tone調。

長達2,941mm的軸距賦予本車極為寬敞充裕的後座空間，以旅行車為基礎的空間機能規劃，實用性相較於SUV類的跨界車款毫不遜色。

本文所試駕的V90 Cross Country D5 Pro售價為326萬，其下另有車價276萬的D5 Plus，提供購車預算不同的消費者差異化的配備選擇。