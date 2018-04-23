歐日Crossover化中大型旅行車-2

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
瑞典中大型Crossover旅行車
Volvo V90 Cross Country
Volvo以SPA（Scalable Product Architecture）模組化平台打造的V90 Cross Country，國內已於去年7月發表上市，導入了D5柴油和T6汽油兩種動力選擇，分別提供Plus和Pro兩種不同配備等級的車型。
本文試駕的D5 Pro搭載Drive-E動力系統的2.0升柴油共軌直噴Turbo引擎，可爆發出235匹最大馬力，並在轉速1,750～2,250轉間將48.9公斤米的峰值扭力悉數發揮，結合Geartronic 8速手自排變速系統，原廠數據其0～100公里／時加速可在7.5秒達成，國內經濟部能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑16.1公里，能源效率達到該排氣量級距最佳的1級水準。
V90 Cross Country車體剛性絕佳，不僅在隔音制震方面有著超高水準的表現，原廠妥善調校的Touring舒適化底盤，讓它擁有超越德國高級品牌對手的絕佳行路表現，能有效消弭路面不平所造成的彈跳碎震。
21公分的離地淨高加上AWD全時4輪驅動系統，賦予本車輕度off road的能力，面對崎嶇或濕滑路面都能有循跡穩定的行駛能力。
內裝鋪陳方面，本車儀表控台仍承襲了北歐設計的簡約風格，用料質感也非常講究，駕駛座前標配12.3吋數位整合資訊儀表組，透過Sensus資訊暨衛星導航控制介面的9吋整合觸控螢幕中控台，取消了傳統空調及娛樂系統繁複的控鍵，讓整個車艙洋溢著現代科技感的tone調。
長達2,941mm的軸距賦予本車極為寬敞充裕的後座空間，以旅行車為基礎的空間機能規劃，實用性相較於SUV類的跨界車款毫不遜色。
本文所試駕的V90 Cross Country D5 Pro售價為326萬，其下另有車價276萬的D5 Plus，提供購車預算不同的消費者差異化的配備選擇。
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Volvo V90 Cross Country車頭採用專屬直瀑式水箱護罩，車高要比一般V90旅行車加高約60mm，離地淨高達210mm。
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後保桿下有著Cross Country字樣，搭配專屬外觀防刮擦套件、側窗亮黑飾條及左右雙邊出的整合式方形鍍鉻尾管，D5 Pro鋁圈為19吋5輻Black-Diamond cut款式，體現跨界旅行車不受拘束的行動力。
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本車的Touring舒適化底盤反應柔韌Q彈，搭配EPAS電子動力輔助轉向系統，操控性要比SUV類跨界休旅車明快穩健，且能提供更舒適愜意的行車表現。
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這具排氣量1,969cc的Drive-E柴油直4引擎，可輸出235匹最大馬力與48.9公斤米扭力峰值，平均每公升柴油可跑16.1公里的油耗，整體動力效能非常出色。
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儀表控台設計略呈駕駛人導向，試駕的D5 Pro車型為曜石灰車室與象牙灰車內頂篷，搭配時尚黑真皮座椅與Black Walnut黑胡桃木嵌飾內裝，車艙鋪陳簡約大方。Sensus資訊暨衛星導航控制介面，可透過9吋整合觸控螢幕中控台來控制恆溫空調、衛星導航、娛樂系統及車輛設定。
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V90 Cross Country標配12.3吋數位整合資訊儀表組，儀表板訊息會依駕駛的需求動態調整，使用導航系統時會將地圖放大，時速及轉速表則自動縮小。
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V90 Cross Country的行李廂容量為560公升，若將後座4/6分離椅背往前傾倒打平，置物容量可進一步擴充至1,526公升，並附有防止物件拋向前座的護網；在D5 Pro車上全景式電動天窗是標準配備。
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Volvo V90 Cross Country D5 小檔案