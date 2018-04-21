飛利浦體貼媽媽 橙色女王節起跑 單筆消費滿888元抽iPhone X 選購聰明家電 幫媽媽做家事

2018-04-21

〔記者吳佩樺／台北報導〕迎接母親節，飛利浦「2018橙色女王節」起跑，凡為飛利浦會員，線上線下全通路購買指定品項，單筆消費滿888元，即能參加雙重送，至活動網站完成登錄（回函），就有機會抽中蘋果iPhone X 64GB，共5名。另有限量滿額禮，例如吹風機、果汁機或電動牙刷。

根據行政院主計處婦女婚育就業調查，未婚女性每天須花近1小時料理家務，已婚女性更得花上3.5小時，幾乎無法擁有自己的個人時間，等於回家後還得「加班」。而另一項網路數據更指出，「打掃」高居媽媽最討厭的家事排行榜第一名。

飛利浦母親節檔期主推V360氣旋直立式吸塵器FC6823和抗敏空氣清淨機AC5659。FC6823吸塵器的最大特色是360度V型吸頭，能同時清除前方、左右和後方的灰塵；新光三越直營專櫃更獨家加贈智慧萬用鍋。

AC5659空氣清淨機支援WiFi操控，號稱可濾除家中比PM2.5小800倍的細懸浮微粒；百貨直營專櫃、官方線上直購體驗店加碼贈送專用濾網1組。

飛利浦官方線上直購體驗店不只同步加入橙色女王節行列，且有限定優惠，單筆消費滿6千元折6百元；滿1萬元折1千元，每天限量發送「520我愛你」折價券。

此外，4月28日至5月12日每週末，業者於北中南各大百貨舉辦巡迴快閃活動，除了精采遊行、表演，民眾參與現場活動可獲得限量小禮。活動當天更於直營專櫃設置體驗分享區。