《2018巴塞爾錶展專輯》花開世界 時間綻放1

2018-04-20

記者林欣若／巴塞爾報導

剪紙藝術牡丹花開

貴為花中之王，牡丹在大多數的作品中，以色彩繽紛的豔麗之姿凸顯富貴意象，蕭邦（Chopard）的L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony腕錶運用剪紙藝術展現圖案風格化的牡丹，是另一種簡單卻細膩的表現手法。

以大明火琺瑯精製而成的白色錶盤，映著以黑色紙張陽刻而成的牡丹花，錶盤周圍的錶圈、錶耳、直至錶殼中層的側緣都鑲嵌了璀璨的美鑽，襯托出盤面上粗細有致的優雅牡丹剪影，珍貴的鑽石正好凸顯牡丹的雍容華貴。除了錶盤上盛開的牡丹，18K玫瑰金製的機芯夾板上也雕刻著牡丹，蕭邦工匠利用特殊的雕刻技法，先雕除紋樣周圍的材質，留住想呈現的圖案，接著在存留的表面上再雕刻出渦形牡丹花瓣及葉片圖案，雕刻工序完成後，機芯再以鍍銠處理，創造出罕見的優雅雙色機芯。

母貝雪景璀璨雪花

慶祝Happy Sport系列面世25周年，蕭邦聚集技藝高超的工匠大師，運用傳統工藝和珍貴精緻材質，打造Happy Snowflakes，將冬日美景化作雪花，飄落錶盤。

錶盤以珍稀母貝打造，無論是色調、虹彩效果及質感紋理，都接近雪地實景，錶盤師運用珍珠母貝細工鑲嵌技術，在精緻脆弱的表面繪製出細膩的雪花，錶鏡和錶殼側緣也裝飾著繽紛雪花，鑲嵌師憑藉直覺和精湛工藝，一一雕鑿鑲孔，將寶石逐一鑲嵌。錶盤上飾以Happy Sport系列著名的飛旋舞動鑽石，鑽石跳躍、雪花飛舞，綺麗的冬日美景，躍然錶上。

圖片提供／Chopard