《2018巴塞爾錶展專輯》時間傑作 錶王爭鋒3

記者林欣若／巴塞爾報導
超薄再突破
向上挑戰、勇創紀錄，寶格麗（BVLGARI）秉持堅毅精神，成功從高級珠寶領域跨足頂極製錶，今年全新Octo Finissimo Tourbillon Automatic超薄自動陀飛輪腕錶除了複雜工藝，背後精益求精、突破限制的製錶精神更是令人讚嘆，一如寶格麗全球總裁Jean-Christophe Babin所言：「將絕美設計與精細機械結合全都是為了要締造傳奇。」
從2014年Octo Tourbillon超薄陀飛輪以1.95毫米厚度機芯開啟寶格麗的超薄篇章，隨後2016年的Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問、2017年的Octo Finissimo Automatic超薄自動上鏈都創下最薄機芯紀錄。
今年寶格麗以2014年推出的Finissimo Tourbillon 機芯為基礎，研發出厚度僅1.95毫米的新款機芯Calibre BVL 288，機芯的環形自動盤材質為白K金及鋁，兩種金屬截然不同的密度特性，使環形自動盤能以極其規律的循環擺盪運作，機芯也引進搭載滾珠軸承系統的飛行陀飛輪，能減少錶身厚度，成就3.95毫米的全新紀錄，噴砂鈦金錶殼簡潔現代，錶盤的機芯配置和諧，翻至錶背，也能欣賞陀飛輪與自動盤運作的風貌。
圖片提供／BVLGARI