《2018巴塞爾錶展專輯》時間傑作 錶王爭鋒3

2018-04-20

記者林欣若／巴塞爾報導

超薄再突破

向上挑戰、勇創紀錄，寶格麗（BVLGARI）秉持堅毅精神，成功從高級珠寶領域跨足頂極製錶，今年全新Octo Finissimo Tourbillon Automatic超薄自動陀飛輪腕錶除了複雜工藝，背後精益求精、突破限制的製錶精神更是令人讚嘆，一如寶格麗全球總裁Jean-Christophe Babin所言：「將絕美設計與精細機械結合全都是為了要締造傳奇。」

從2014年Octo Tourbillon超薄陀飛輪以1.95毫米厚度機芯開啟寶格麗的超薄篇章，隨後2016年的Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問、2017年的Octo Finissimo Automatic超薄自動上鏈都創下最薄機芯紀錄。

今年寶格麗以2014年推出的Finissimo Tourbillon 機芯為基礎，研發出厚度僅1.95毫米的新款機芯Calibre BVL 288，機芯的環形自動盤材質為白K金及鋁，兩種金屬截然不同的密度特性，使環形自動盤能以極其規律的循環擺盪運作，機芯也引進搭載滾珠軸承系統的飛行陀飛輪，能減少錶身厚度，成就3.95毫米的全新紀錄，噴砂鈦金錶殼簡潔現代，錶盤的機芯配置和諧，翻至錶背，也能欣賞陀飛輪與自動盤運作的風貌。

圖片提供／BVLGARI

  • 寶格麗突破技術上的種種挑戰，結合頂尖的專業技藝，實現輕薄的錶身結構，打造出契合寶格麗美感水準及經典地位的亮眼錶款。

    寶格麗突破技術上的種種挑戰，結合頂尖的專業技藝，實現輕薄的錶身結構，打造出契合寶格麗美感水準及經典地位的亮眼錶款。

  • 透視錶背不僅能讓人同時欣賞到陀飛輪與自動盤運作的風貌，其輪廓設計更能讓人聯想起羅馬康多堤大道寶格麗精品店門口裝飾的時尚圖騰。

    透視錶背不僅能讓人同時欣賞到陀飛輪與自動盤運作的風貌，其輪廓設計更能讓人聯想起羅馬康多堤大道寶格麗精品店門口裝飾的時尚圖騰。

  • 寶格麗華麗氣派的展場。（歐新社）

    寶格麗華麗氣派的展場。（歐新社）

  • 寶格麗Octo Finissimo Tourbillon Automatic超薄自動陀飛輪腕錶，價格未定。

    寶格麗Octo Finissimo Tourbillon Automatic超薄自動陀飛輪腕錶，價格未定。

  • 寶格麗突破技術上的種種挑戰，結合頂尖的專業技藝，實現輕薄的錶身結構，打造出契合寶格麗美感水準及經典地位的亮眼錶款。

    寶格麗突破技術上的種種挑戰，結合頂尖的專業技藝，實現輕薄的錶身結構，打造出契合寶格麗美感水準及經典地位的亮眼錶款。