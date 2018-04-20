高年級生提升語文 AI+VR學習新利器

2018-04-20

〔記者凃盈如／台北報導〕TutorABC昨日發佈「台灣在線英語學習數據白皮書」，透過觀察台灣英語學習現況及大數據分析， 發現「高年級生」（56歲以上）是投入學習時數最大族群，其中職業分佈又多為高階經理人，且民眾近來多在清晨進行語言學習，於是AI與VR應用將是未來的新興風潮。

TutorABC營運長沈沛鴻表示：「TutorABC在台深耕20年，持續關注台灣英語學習環境的變遷，不斷開發持續精進以讓會員獲得最有效的學習。隨著智慧時代的來臨，AI技術也漸漸導入教育領域，集團也將領先業界以tutorJr品牌紮根青少兒市場，推動更完善的台灣在線英語學習環境。」

強調真人在線互動英語學習的TutorABC，在全球80個國家、100個城市，擁有5,000多位員工及超過20,000名外籍顧問，每年提供超過3,000萬堂在線教育課程，近期特別整理2017年的英語學習數據資料庫，發現到台灣英語學習的新趨勢，特別觀察到三大現象，包含：高年級學習時數跟成長幅度最高、再者為清晨族群會在凌晨4點至早上8點學習、第三個則利用AI系統演算進行分析，不僅能準確了解會員需求，更能提供會員個性化的排課，也培養對於語言學習的興趣，學習成效也有更顯著的成長，而品牌未來也將結合VR系統做教學，讓學英語習更無地域的限制。