Piaget珍稀寶石戒指 獨一無二─精湛鑲嵌工藝 包手不扎手 釋放正能量

2018-04-20

〔記者王瀅娟／台北報導〕母親節前夕，Piaget引進多只Tresors de Piaget系列戒指，以珍稀寶石為主角，突顯品牌工藝的鑲嵌，每只都是獨一無二的存在。

Tresors de Piaget系列精選特色獨具的寶石，設計上則呼應「Sunny Side of Life」主題，將享樂人生的抽象主題轉化成具體造型，如太陽、棕櫚樹、沙灘、海洋、花園等，洋溢正向能量。

馬眼型鑽石可說是Piaget珠寶的重要辨識元素，Tresors de Piaget系列配鑽幾乎都採用馬眼型鑽石，做出如太陽般的放射狀，或是棕櫚樹的樹葉、花瓣的花朵，將針稀寶石烘托得更為華麗。而一些比較「包手（貼近手指輪廓）」的設計，Piaget依然大膽採用兩側都是尖端的馬眼型鑽石，要貼合手指弧度又不扎手，顯現出高超的鑲嵌功力。

而有配石的包手設計，最常見於兩側採用雪花鑲嵌，除了須由技藝純熟的工藝師純手工鑲嵌，鑲嵌的寶石也大有學問，尤其是彩色寶石，若是圓形切割，表示寶石本身的條件相當優異，才能切出與主石相襯的顏色，更顯價值不斐。