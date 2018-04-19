歐系柴油7人座 豪華SUV-1

2018-04-19

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

4環品牌7人座家庭號首選

Audi Q7 45 TDI quattro

2015年 Audi推出第2代Q7大型豪華SUV，以第2代MLB模組化平台打造，儘管車身長寬尺碼較前一代稍微縮水，但軸距成長超過10公分，意味著實際車室空間不減反增，更有利於創造更充裕舒適的第3排座椅乘坐感。

台灣奧迪汽車現階段導入汽油動力的40 TFSI quattro和45 TFSI quattro，以及柴油動力的45 TDI quattro，提供豪華SUV買家動力效能出色的選擇。

這裡試駕的Q7 45 TDI quattro，配置排氣量2,967cc的V6 TDI柴油共軌渦輪增壓引擎，擁有272匹最大馬力與61.2公斤米峰值扭力，結合tiptronic 8速手自排變速箱，動力傳輸十分綿密順暢，油門反應直接有力，其0～100公里／時加速需時6.5秒，極速可達234公里／時。國內能源局公布的數據其每公升柴油可跑13.8公里，是該排氣級距小客貨兩用車最佳的1級耗能表現。

實際試駕時感受到這具3.0 TDI引擎豐沛的扭力輸出，從極低的轉速便非常飽滿紮實，加速力道源源而至，驅策起來快意盎然，加速延展性超乎你對柴油動力的刻板印象。儘管身形偌大高壯，但操控起來卻非常穩健俐落，quattro智慧型4輪驅動系統提供的精確循跡性，更教駕駛人信心十足。

坐上駕駛座，映入眼簾的是12.3吋Audi Virtual Cockpit全數位虛擬座艙，內裝控台作工質感絕佳，搭配大面積Brushed Aluminium銀色飾板，依舊是Audi車一貫的科技冷冽調性；座椅皮面選用柔軟細緻的Cricket真皮，縫工和質感皆相當出眾，彰顯Audi傲視同級德國高級品牌的用料質感與精緻度。拜近3米長軸距之賜，賦予第2排座椅充裕的前後挪移空間，連帶有助於增加第3排座椅的腿部伸展空間，唯獨成年人乘坐其間頭部會稍有壓迫感。

台灣奧迪汽車將Q7 45 TDI quattro開出372萬起跳價，相較於車格尺碼與動力條件相當的Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC顯得格外超值實惠，自然會吸引到一些精打細算的7人座豪華SUV消費者。