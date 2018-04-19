歐系柴油7人座 豪華SUV-2

2018-04-19

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

北歐7人座大型豪華SUV

Volvo XC90 D5

以Volvo SPA底盤平台打造出的第2代XC90大型豪華SUV，其7人座車型由於擁有乘坐感出色的第3排座椅設計，上市以來深受有載人需求的家庭買家喜愛。

本文試駕的XC90 D5 Momentum，車頭採用Momentum專屬亮黑直式水箱護罩，搭配整合「雷神之槌」LED日行燈的自動轉向LED遠／近光頭燈，前臉看起來深沉而冷冽；車尾仍延續Volvo獨特的弧形雕塑式尾燈設計，Momentum後保桿下採用左右雙邊出鍍鉻圓形排氣尾管，視覺感硬派又不失跑格。試駕車另選配了20吋5輻雙肋式Tech Matte Black Diamond Cut鋁圈，搭配275/45R20的SUV專用胎，體現豪華SUV的大器動感。引擎蓋下搭載Drive-E系列的2.0升柴油共軌雙渦輪增壓引擎，可產生235匹最大馬力，並在轉速1,750～2,250轉之間形成峰值48.9公斤米的扭力高原，結合Geartronic 8速手自排變速系統與反應迅速的Instant Traction™ AWD全時4輪驅動系統，讓引擎動力能以絕佳的效率傳輸到4個輪子上。

本車加速反應非常澎湃有力，Momentum採用Touring底盤搭配非氣壓懸載控制系統，操駕起來柔韌沉穩，行路舒適性絕佳。根據原廠性能數據，其0～100公里／時加速只需7.8秒，加速性能不輸排氣量大上1公升的Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC。能源局公布的歐規平均油耗每公升柴油可跑13.2公里，以此等車格噸位的大型豪華SUV不能苛求再多了。

坐上駕駛座，首先映入眼簾的是駕駛座前標配12.3吋數位整合資訊儀表組，中控台上透過Sensus資訊暨衛星導航控制介面的9吋整合觸控螢幕，取消了傳統空調及娛樂系統繁複的控鍵，讓整個車艙洋溢著現代科技感的tone調。第3排座椅刻意採「劇院座椅」概念規劃，將座墊位置提高，以向下取得足夠的腿部伸展空間，並取得較佳的視野，有效消弭乘坐其中的幽閉感。

Volvo Car Taiwan將XC90 D5 Momentum 7人座開出相當有誠意的293萬起跳價，可望吸引不少精明務實的家庭號豪華SUV買家。