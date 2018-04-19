佳麗寶寵愛媽咪 經典特惠 防曬霸主ALLIE推出新品 搭配活動入手不到千元

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞百貨母親節檔期是消費者上半年度採購美妝保養的好時機。時序逐漸邁入夏季，美白、防曬產品堪稱最適合當下使用的保養品，佳麗寶防曬霸主ALLIE在母親節前夕推出全系列新品，包裝簡約時尚，成份上更躍進，延續經典的超強抗水、抗汗外，並增加「抗摩擦」功能，在母親節檔期也推出特惠組合，有著買一送一的優惠價格，等於兩款正貨商品再配合百貨卡友價，只要不到1,000元的價格，非常值得入手。
去年度甫推出即廣受好評的全新「美滴」DEW系列，分別有潤膚露、潤膚乳及緊緻霜的組合，每個組合內皆含完整保養單品，能一次完整體驗。Impress系列同樣推出各種保養步驟的組合，每年都是母親節檔期的大熱賣組合，而今年母親節推出的贈品特別依照媽媽們的最愛搭配，像是贈送O’beauty 冷熱香氛奈米蒸臉機、象印保溫杯等，十分實用。
圖片提供：東方美
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百貨母親節檔期是上半年採購好時機。
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佳麗寶ALLIE EX UV高效防曬水凝乳.母親節限定組 特價1,800元 ALLIE EX UV高效防曬水凝乳90g × 2+ ALLIE EX UV高效防曬水凝乳40g+ALLIE EX UV高效防曬亮顏飾底乳25g。
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