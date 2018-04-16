國產 進口Turbo動力2WD SUV-2

2018-04-16

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

《進口篇》

200萬以內最超值中型豪華SUV

Lexus NX 300頂級版

隨著國內SUV大賣，Lexus去年追加了2.0升NA動力的NX 200獲得市場熱烈迴響，但對預算稍微充裕且不願在動力性能有所妥協的SUV買家，由原先NX 200t變更型號的NX 300肯定會是更理想的選擇。

此番試駕的NX300頂級版，引擎蓋下配置一具可輸出238匹最大馬力的2.0升D-4S燃油多重噴射Turbo引擎，在引擎1,650～4,000轉間形成一段峰值達35.7公斤米的扭力高原，結合6速手自排系統，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑12.5公里，能源效率符合該排氣級距小客車最佳的第2級。

NX 300開起來要比不久前試駕過的NX 200更有衝勁和快感，根據Lexus原廠數據，本車擁有7.3秒（0～100公里／時）的起步加速，以及200公里／時的安全極速，雖說不足以壓制動力條件相仿的歐系同級SUV，但對大多數低調務實的Lexus車主而言，這樣的性能已相當夠用了。

頂級版標配電動天窗，座椅均包覆以豪華真皮，搭配環艙木紋飾板，車艙氛圍更見時尚雅致；Remote Touch資訊整合操控介面搭配中控台上多功能資訊整合系統的8吋螢幕，使用起來非常直覺便利。

此外，Lexus Safety System+主動式安全防護系統在NX全車系上已列為標配，包含了PCS預警式防護系統（附自動煞車輔助）、DRCC雷達感應式車距維持定速系統、LDA車道偏離警示系統及AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統（NX 300和NX 300h列為標配），幫助駕駛人降低意外發生的可能性，以提升行車安全。

Lexus總代理和泰汽車將NX 300頂級版開出199萬車價，相較動力性能與配備條件相當的德國高級品牌SUV，顯得格外超值。