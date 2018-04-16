國產 進口Turbo動力2WD SUV-2

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
《進口篇》
200萬以內最超值中型豪華SUV
Lexus NX 300頂級版
隨著國內SUV大賣，Lexus去年追加了2.0升NA動力的NX 200獲得市場熱烈迴響，但對預算稍微充裕且不願在動力性能有所妥協的SUV買家，由原先NX 200t變更型號的NX 300肯定會是更理想的選擇。
此番試駕的NX300頂級版，引擎蓋下配置一具可輸出238匹最大馬力的2.0升D-4S燃油多重噴射Turbo引擎，在引擎1,650～4,000轉間形成一段峰值達35.7公斤米的扭力高原，結合6速手自排系統，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑12.5公里，能源效率符合該排氣級距小客車最佳的第2級。
NX 300開起來要比不久前試駕過的NX 200更有衝勁和快感，根據Lexus原廠數據，本車擁有7.3秒（0～100公里／時）的起步加速，以及200公里／時的安全極速，雖說不足以壓制動力條件相仿的歐系同級SUV，但對大多數低調務實的Lexus車主而言，這樣的性能已相當夠用了。
頂級版標配電動天窗，座椅均包覆以豪華真皮，搭配環艙木紋飾板，車艙氛圍更見時尚雅致；Remote Touch資訊整合操控介面搭配中控台上多功能資訊整合系統的8吋螢幕，使用起來非常直覺便利。
此外，Lexus Safety System+主動式安全防護系統在NX全車系上已列為標配，包含了PCS預警式防護系統（附自動煞車輔助）、DRCC雷達感應式車距維持定速系統、LDA車道偏離警示系統及AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統（NX 300和NX 300h列為標配），幫助駕駛人降低意外發生的可能性，以提升行車安全。
Lexus總代理和泰汽車將NX 300頂級版開出199萬車價，相較動力性能與配備條件相當的德國高級品牌SUV，顯得格外超值。
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Lexus去年將NX 200t變更型號為NX 300，本文試駕的頂級版標配有電動天窗，足下配置的是18吋雙肋5輻造型鋁圈。
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車尾線條十分壯碩厚實，保險桿下方有著NX 200所沒有的菱形雙邊出排氣尾管，視覺上更富性能氣勢。
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NX 300的動力性能頗為剽悍，2WD車型的0～100公里／時加速僅需7.3秒，開起來絕對比NA動力的NX 200激情暢快許多。
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這具2.0升D-4S燃油多重噴射Turbo引擎，可輸出238匹最大馬力及35.7公斤米峰值扭力，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑12.5公里，符合該排氣量級距能源效率的第2級。
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內裝儀表控台設計非常簡潔大方，上下層包覆以兩種不同觸感與紋路的皮革，並車有灰色對比縫線，搭配深色調的御匠木紋飾板，作工用料均十分講究。
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中控台空調出風口上方標配多功能資訊整合系統的8吋LED螢幕，需透過排檔座左後方的Remote Touch資訊整合操控介面來操作。
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行李廂的標準容量為475公升，若將6／4分離後座椅背完全傾倒打平，可進一步獲得1,520公升的最大置物容量。
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Lexus NX 300頂級版小檔案