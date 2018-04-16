國產 進口Turbo動力2WD SUV-1

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
《國產篇》
專業調校升級的Turbo性能化SUV
Luxgen U6 GT220旗艦
國內自主品牌Luxgen最成功的中型SUV去年第4季再度大幅進化，除了一般版的U6 GT外，還有出自「GT-R之父」水野和敏團隊特調的GT220性能化版本，除了全車採用高性能改裝大廠的名品外，在日本Autopolis賽道的長時間測試結果，更讓性能改裝愛好者趨之若鶩。
U6 GT220搭載與日本東名引擎合作開發的1.8升直4多點噴射雙渦流Turbo引擎，經過水野和敏團隊的精心調校修改，最大馬力提升至222匹，在2,000轉可爆發出33.6公斤米的峰值扭力，搭配日本AISIN的6速手自排變速箱，能源局公布的平均油耗為12.5公里／公升，達到該排氣級距小客貨兩用車能源效率的第1級。
U6 GT220採用與Bilstein避震器日本當地團隊共同調校的倒插式「水野藍」強化版本，不僅將車高降低至1,610mm，操控起來極為明快俐落；此外還同步升級掣動力更強的藍色煞車卡鉗、來令片與直徑加大為300mm的前通風碟（一般U6 GT碟盤直徑為260mm），以及RAYS的19吋輕量化鍛造鋁圈，搭配普利司通提供的客製化性能胎，整體駕馭感受展現出高水準改裝車的凌厲快意，同時讓消費者獲得原廠掛保證的均衡性與可靠度。
本車的內裝格局延續一般U6 GT的基調，儀表控台以飛航式皮質包覆，中控台標配12吋多功能HD觸控螢幕，排檔中船座則改用類碳纖維飾板，搭配黑色針織頂篷與紅黑雙色Luxgen Care皮質座椅，展現更富熱血跑格的座艙氛圍。
裕隆納智捷規劃了GT220和GT220旗艦兩個等級，車價分別為92.9萬和101.9萬；本文試駕的U6 GT220旗艦配有完整的AR View+ 行車AR影像系統及APA智駕輔助停車系統，提供消費者更先進、安心的行車駕馭體驗。
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試駕的U6 GT220旗艦標配AR Around View+（環車AR安全影像），能在螢幕上顯示360˚無死角掃描影像，若在掃描過程發現有移動物體，還會自動開啟Active Eagle View+畫面，讓車輛周遭障礙無所遁形。
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6／4分離後座椅背傾倒後的平整度尚可接受，可惜國人自創品牌未提供完整的載物容量數據；為了幫消費者省荷包的國產小客貨兩用車當然少不了法規用的黑色鐵桿，消費者買回去可以自行拆掉，只是千萬別扔掉，5年後的定期驗車可不能沒有它。
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這裡試駕的Luxgen U6 GT220旗艦車價雖稍突破百萬，但出自水野和敏團隊的專業性能調校、全車高檔改裝名品，以及國產車廠掛保證的完整性與可靠度，絕對讓性能改裝愛好者買得物超所值。
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U6 GT220配有全車專屬空力套件，搭配靚酷雙色車身塗裝、降低1公分的車高及19吋低扁平胎圈組，盡現Coupé Like運動休旅的跑格視覺效果。
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採用專屬藍色Bilstein避震器、藍色煞車掣動系統、19吋RAYS輕量化鍛造鋁圈及普利司通225／45R19客製花紋性能胎的GT220，操控起來極為敏捷俐落，油門一拜馳騁起來相當暢快，展現高水準改裝車的駕馭樂趣。
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這具與日本東名引擎合作開發的1,798cc直4雙渦流Turbo引擎，經過水野團隊的精心調校後，最大馬力提升至222匹，並擁有33.6公斤米的峰值扭力，能源局公布的平均油耗為12.5公里／公升，符合該排氣級距小客貨兩用車能源效率最佳的1級標準。
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GT220透過黑色車內頂篷、類碳纖維飾板與紅黑內裝色搭配，營造出比一般U6 GT車型更熱血富跑格的座艙氛圍。
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Luxgen U6 GT220旗艦小檔案