國產 進口Turbo動力2WD SUV-1

2018-04-16

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

《國產篇》

專業調校升級的Turbo性能化SUV

Luxgen U6 GT220旗艦

國內自主品牌Luxgen最成功的中型SUV去年第4季再度大幅進化，除了一般版的U6 GT外，還有出自「GT-R之父」水野和敏團隊特調的GT220性能化版本，除了全車採用高性能改裝大廠的名品外，在日本Autopolis賽道的長時間測試結果，更讓性能改裝愛好者趨之若鶩。

U6 GT220搭載與日本東名引擎合作開發的1.8升直4多點噴射雙渦流Turbo引擎，經過水野和敏團隊的精心調校修改，最大馬力提升至222匹，在2,000轉可爆發出33.6公斤米的峰值扭力，搭配日本AISIN的6速手自排變速箱，能源局公布的平均油耗為12.5公里／公升，達到該排氣級距小客貨兩用車能源效率的第1級。

U6 GT220採用與Bilstein避震器日本當地團隊共同調校的倒插式「水野藍」強化版本，不僅將車高降低至1,610mm，操控起來極為明快俐落；此外還同步升級掣動力更強的藍色煞車卡鉗、來令片與直徑加大為300mm的前通風碟（一般U6 GT碟盤直徑為260mm），以及RAYS的19吋輕量化鍛造鋁圈，搭配普利司通提供的客製化性能胎，整體駕馭感受展現出高水準改裝車的凌厲快意，同時讓消費者獲得原廠掛保證的均衡性與可靠度。

本車的內裝格局延續一般U6 GT的基調，儀表控台以飛航式皮質包覆，中控台標配12吋多功能HD觸控螢幕，排檔中船座則改用類碳纖維飾板，搭配黑色針織頂篷與紅黑雙色Luxgen Care皮質座椅，展現更富熱血跑格的座艙氛圍。

裕隆納智捷規劃了GT220和GT220旗艦兩個等級，車價分別為92.9萬和101.9萬；本文試駕的U6 GT220旗艦配有完整的AR View+ 行車AR影像系統及APA智駕輔助停車系統，提供消費者更先進、安心的行車駕馭體驗。