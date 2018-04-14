全國電子春季破盤 電視降很大 ─買冷氣加購Dyson氣流倍增器免萬元 滿額禮加1元多1件

2018-04-14

〔記者吳佩樺／台北報導〕全國電子春季破盤活動開打，至4月17日下週二結束，業者表示，詢問度最高的就屬降價數千元到1萬多元不等的各款大小尺寸電視。

主打商品包括三星65吋4K電視UA65MU6100WXZW，降價5,000元，低於44,900元就能入手，限量500台。另款三星55吋4K曲面電視UA55MU6300WXZW，降價幅度更是高達11,000元，僅要29,900元，限量500台。

進入冷氣旺季，全國電子除了指定款9折、6期0利率，免費加入會員且有冷氣總統級精緻服務以及7年免費延長保固之外，特別推出不限廠牌2萬元以上冷氣能以9,999元加購市價19,500元的Dyson氣流倍增器AM07、限量1,000台，或者Dyson吸塵器滿3,000元現折300元的加購優惠。

此外，適逢換季過敏高峰期，各式抗敏家電買氣直衝，包括除塵蟎吸塵器、空氣清淨機、除濕機，全國電子指出：「其中除塵蟎吸塵器今年1至3月銷量，相較去年同期呈現倍數成長，銷售前三名皆為2萬元以上高階機種，以Dyson、LG二大品牌最熱賣。」此檔不只有Dyson加購促銷，亦推出LG手持無線A9系列和WiFi變頻掃地機器人VR66713LVM組合，合購價不用32,900元，限量300台。

滿額禮活動部分則有加1元多1件，例如滿額2萬至20萬元，加1元就能將烤箱、電動牙刷、自動咖啡機或高級調理機等帶回家。