《18秋冬紐約時裝週：Tory Burch》

記者林欣若／綜合外電報導
喚起愉悅回憶的印花圖騰
Tory Burch將康乃馨花海搬進秀場，靈感來自現代編舞家Pina Bausch的作品《康乃馨》（Nelken），Tory Burch擅長的浪漫印花、飄逸剪裁，和花海相得益彰，藝術家、畫作、傳奇女性的故事，經常成為Tory Burch的靈感來源，Lee Radziwill是美國前第一夫人賈桂琳‧甘迺迪的妹妹，她不經意的時尚風格，成為Tory Burch這一季的創作靈感。
Tory Burch將女性化的線條層次搭配經典的剪裁，以現代手法運用在印花布上，再配以對比鮮明的紋理及印花圖案，打造了浪漫高貴的2018秋冬系列，這些印花的靈感來自於Lee Radziwill的著作《Happy Times》，Lee Radziwill以筆記和圖畫，敘述她與好姊妹以及家人在棕櫚灘美好的耶誕假期，Tory Burch認為《Happy Times》喚起了她對生活的樂觀以及令人愉悅的快樂時光，她於是聯想到植物、花卉等令她感到美麗的事物，於是設計了一系列印花圖騰運用在秋冬系列。
花式波希米亞風情
色系是和諧低調的調色盤色彩，包含象牙白、柔和的淡粉色，穿插著葉綠色或是具有秋冬氛圍的酒紅色及海軍深藍色，為深沉的秋冬景象添上繽紛，除了Tory Burch經典的長洋裝，也有不少夾克外套、絨毛大衣，多層次穿搭帶點波希米亞風情的秋冬時尚。
圖片提供／Tory Burch