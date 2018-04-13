《18秋冬紐約時裝週：MICHAEL KORS COLLECTION》

記者林欣若／綜合外電報導
格紋的無限可能
MICHAEL KORS COLLECTION 2018秋季系列的時裝秀恰好在2月14日情人節這天登場，他便以「譜寫一封給紐約的情書」為主題，以格紋為主角，融入印花、豹紋、以及鮮紅、亮黃、墨綠等各種色彩，打造一系列視覺豐富的秋季系列單品，配合時而當代熱門、時而復古經典的音樂，呈現多元活潑的紐約精神。
格紋+印花、條紋、圓點、動物紋、迷彩……
Michael Kors對於格紋深深著迷，他將這份對格紋的熱情，完全釋放於MICHAEL KORS COLLECTION 2018秋季系列，不甘於格紋的單調和呆板，Michael Kors以各種印花襯托出格紋的多變與活潑，大膽的格子和條紋交織，浪漫花朵與復古圓點的碰撞，菱形花紋和薄綢領帶的結合，以及充滿律動感的豹紋與斑馬紋，更有堅毅的迷彩元素與印花絲綢的魔幻組合，Michael Kors成功激發了格紋的無限可能。
本著Michael Kors一貫實用混搭的原則，秋季系列的單品同樣可以層疊穿搭，以男裝為靈感卻又極富女性化的亞麻布套裝，外罩皮大衣、毛呢大衣、皮草外套都很有氣勢，長褲、及膝裙也以顯眼的格紋讓搭配更搶眼，為了呼應環保趨勢，Michael Kors從這一季開始，全面使用人工皮草。
配件則打破季節限制，貓跟鞋、冬季靴款、豐富多彩的沙灘鞋、極具70年代風格的厚底鞋等個性鞋履，呼應突破框架的格紋單品，包款更是兼顧都會女性的各種穿搭需求，從奢華的購物包、可愛蛋捲包、簡潔的手提方型包、到實用的垮包，每一款都是實用和時尚兼具的包款。
圖片提供／MICHAEL KORS COLLECTION