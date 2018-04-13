《18秋冬紐約時裝週：Coach》

記者林欣若／綜合外電報導
暗黑詭譎 哥德文化
Coach位於紐約下城36號碼頭的秀場，以枯枝和落葉打造出蕭瑟神祕的森林，地上放置著黑白畫面的無聲電視機，增添詭譎氣氛，這個暗黑又神祕的空間佈置，與執行創意總監Stuart Vevers這一季的哥德風主題完美相襯。
2018秋冬系列，Coach將哥德文化與超自然元素並置，探索暗黑世界中的浪漫意象，Stuart Vevers最愛的蕾絲和印花，在哥德文化的主題之下，以深沉、神祕、華麗的方式詮釋，盛開的花卉、變形蟲圖案以黑色、暗紅、夜藍等深邃暗沉的色彩增添神祕感，薄紗裙上有著天鵝絨雕花或是蕾絲織花，領口與袖口則是鋸齒滾邊裝飾，是Stuart Vevers一向注重的繁複細節，另外，利用薄紗與皮革、亮面與霧面的對比，再度展現Coach多元混搭、層次豐富的獨特風格。
印地安文化：流蘇、雕花、羽毛
延續前幾季強調的東西融合、薈萃混搭，熱愛美國西部文化的Stuart Vevers這一季繼續將西部文化與紐約精神融會貫通，打造出自然與摩登交錯的全新時尚風格。19至20世紀拓荒時期的印地安文化在這一季被大量運用，亮面皮格上有著精緻的拼色雕花，靈感便是來自西部牛仔的皮夾克和皮靴，模特兒的耳環和涼鞋以羽毛、野獸牙齒裝飾、以及大量出現在服裝與配件上的流蘇，皆是取材自印地安人的服飾。
圖片提供／Coach