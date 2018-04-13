《18秋冬紐約時裝週：Coach》

2018-04-13

記者林欣若／綜合外電報導

暗黑詭譎 哥德文化

Coach位於紐約下城36號碼頭的秀場，以枯枝和落葉打造出蕭瑟神祕的森林，地上放置著黑白畫面的無聲電視機，增添詭譎氣氛，這個暗黑又神祕的空間佈置，與執行創意總監Stuart Vevers這一季的哥德風主題完美相襯。

2018秋冬系列，Coach將哥德文化與超自然元素並置，探索暗黑世界中的浪漫意象，Stuart Vevers最愛的蕾絲和印花，在哥德文化的主題之下，以深沉、神祕、華麗的方式詮釋，盛開的花卉、變形蟲圖案以黑色、暗紅、夜藍等深邃暗沉的色彩增添神祕感，薄紗裙上有著天鵝絨雕花或是蕾絲織花，領口與袖口則是鋸齒滾邊裝飾，是Stuart Vevers一向注重的繁複細節，另外，利用薄紗與皮革、亮面與霧面的對比，再度展現Coach多元混搭、層次豐富的獨特風格。

印地安文化：流蘇、雕花、羽毛

延續前幾季強調的東西融合、薈萃混搭，熱愛美國西部文化的Stuart Vevers這一季繼續將西部文化與紐約精神融會貫通，打造出自然與摩登交錯的全新時尚風格。19至20世紀拓荒時期的印地安文化在這一季被大量運用，亮面皮格上有著精緻的拼色雕花，靈感便是來自西部牛仔的皮夾克和皮靴，模特兒的耳環和涼鞋以羽毛、野獸牙齒裝飾、以及大量出現在服裝與配件上的流蘇，皆是取材自印地安人的服飾。

圖片提供／Coach

  • 皮革雕花，很有西部牛仔精神。（達志影像）

    皮革雕花，很有西部牛仔精神。（達志影像）

  • Coach 2018秋冬秀場，以神祕樹林和無聲電視呈現詭譎氣氛。

    Coach 2018秋冬秀場，以神祕樹林和無聲電視呈現詭譎氣氛。

  • 蕾絲雕花、鋸齒滾邊，Stuart Vevers以各種繁複細節詮釋哥德文化。

    蕾絲雕花、鋸齒滾邊，Stuart Vevers以各種繁複細節詮釋哥德文化。

  • 皮革雕花，很有西部牛仔精神。

    皮革雕花，很有西部牛仔精神。

  • 耳環和涼鞋的羽毛裝飾，靈感來自印地安人的服飾。（達志影像）

    耳環和涼鞋的羽毛裝飾，靈感來自印地安人的服飾。（達志影像）

  • 耳環和涼鞋的羽毛裝飾，靈感來自印地安人的服飾。（達志影像）

    耳環和涼鞋的羽毛裝飾，靈感來自印地安人的服飾。（達志影像）

  • 服裝和配件以大量流蘇裝飾，呼應西部風情。（達志影像）

    服裝和配件以大量流蘇裝飾，呼應西部風情。（達志影像）

  • 服裝和配件以大量流蘇裝飾，呼應西部風情。（達志影像）

    服裝和配件以大量流蘇裝飾，呼應西部風情。（達志影像）

  • 在哥德文化的主題之下，Coach這一季的用色更為深邃暗沉。

    在哥德文化的主題之下，Coach這一季的用色更為深邃暗沉。

  • 在哥德文化的主題之下，Coach這一季的用色更為深邃暗沉。

    在哥德文化的主題之下，Coach這一季的用色更為深邃暗沉。