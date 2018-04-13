《這一步，春夏新浪頭》6

記者王瀅娟／台北報導
美女鞋 Roger Vivier La’Bel Viv’
Roger Vivier春夏推出的全新La’Bel Viv’運動鞋，從名稱上就在玩趣味，既是說明此鞋設計上放上Roger Vivier先生於巴黎創立第一家精品店時印製在鞋盒與購物袋上的經典標誌（Label），同時也在說這是雙獻給美女（Belle）的運動鞋。Roger Vivier採用極度柔軟的皮革製作，並將條紋緞帶鞋帶的打結處別出心裁地設置於鞋側，顯得更為優雅有氣質。
圖片提供／Roger Vivier
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記者王瀅娟／台北報導
Roger Vivier春夏推出的全新La’Bel Viv’運動鞋，從名稱上就在玩趣味，既是說明此鞋設計上放上Roger Vivier先生於巴黎創立第一家精品店時印製在鞋盒與購物袋上的經典標誌（Label），同時也在說這是雙獻給美女（Belle）的運動鞋。Roger Vivier採用極度柔軟的皮革製作，並將條紋緞帶鞋帶的打結處別出心裁地設置於鞋側，顯得更為優雅有氣質。
圖片提供／Roger Vivier