2018-04-12

記者凃盈如／台北報導

春夏的陽光喚醒肌膚的每一寸。從唇齒到手足，在在都是一個人生活狀態的縮影，也是春夏保養不可忽略的小細節。

手足保養 密集修護關鍵時刻！

手部是除了臉蛋之外，我們最常示人的地方，一雙打招呼的手、牽手擁抱的手，人們無時無刻都用雙手來傳遞溫度，但雙手卻不見得總是處於最佳狀態。講究高效花植保養品牌AVEDA的夜間專用保養品「雙手撫紋夜間精華」，以高達97%天然花植萃取成分，在睡眠中，將花植精華注入肌膚，夜夜修護，維持手部最佳觸感與狀態，可在熟睡時對抗手部肌膚老化。

AVEDA產品研發與創意中心副總裁Amy Humfleet表示，「手部肌膚比其他任何身體部位，都還要早出現老化跡象。」夜間肌膚溫度將達到一天中的頂端，此時水分失去得快，也更容易吸收養分，因此夜晚是絕佳的保養機會，搭配生理時鐘，讓花植精華在身體休息時進行自我修護與復原的工作。「雙手撫紋夜間精華」含糖蜜及甘草萃取物，可均勻膚色；植物性保濕成分如苦油樹油、甘油、有機蓖麻油，可豐潤肌膚、撫平細紋；另含冬青樹萃取的水楊酸，可細緻肌膚、恢復肌膚柔軟與光滑 ，更捎來來自有機認證的橙、薰衣草、尤加利等清新香氣。

此外，OPI Pro Spa也推出古布阿蘇專業手足修護系列，以抗氧化三巨頭：來自巴西的超級水果古布阿蘇（cupuacu butter）、白茶萃取與酪梨油複合精華做為主要成分。超級水果古布阿蘇（cupuacu butter）含有維生素A、C、B1、B2、B3，胺基酸、與9種必需脂肪酸，是可為皮膚提供極致保濕的天然抗氧化劑。白茶則富含兒茶素與茶多酚，能幫助肌膚抵禦自由基的傷害，其抗氧化功效，是綠茶的兩倍。酪梨油複合精華則含有豐富的維生素A、D、E、Omega9，能幫助深度滲透修護肌膚、抗老化，同時能為肌膚注入保濕，更平滑細緻有彈性。

紓壓香氛 醒腦隨身小物！

AVEDA經典產品藍色紓壓純香菁，自上市以來，在台灣的銷售量已超越一座喜馬拉雅山的高度。沒有廣告也從來不是主打商品，卻依舊吸引一大票忠實粉絲不斷回購。其主要原因無非是第一眼就讓人驚豔的藍寶石色澤精油以及方便隨身帶著走的輕巧滾珠瓶設計，每逢母親節、週年慶檔期更是粉絲們大量囤貨的必買商品之一。在急需提神醒腦時，有一低調、有氣質的選擇，成為「OL圈代代相傳的口袋好物」，無論是在呼吸中或是塗抹在肌膚做按摩，都能感受更明顯、更持久的暢快涼感。大大提升醒腦指數，喚醒昏昏沈沈的午後思緒，彷彿腦中的一片混沌，在一陣清爽涼風中撥雲見日。

清潔+保濕 遠離換季危「肌」！

面對換季，身體清潔保濕缺一不可，Avène歷經12年研究，運用生物科技萃取技術，創新研發專利活性成分I-modulia，其三大複合配方，推出「舒緩乾癢系列」，除了可以舒緩肌膚、提升肌膚防禦力的I-modulia之外，還有可滋潤肌膚、恢復肌膚健康屏障的Cer-omega；該系列的「雅漾舒緩乾癢沐浴露」，主要成分為雅漾舒護活泉水，專為脆弱肌膚敏感膚質設計，沐浴和泡澡皆可使用；而「雅漾舒緩乾癢霜」，則訴求特殊無菌護膚科技，適合嬰幼兒、成人適用。

至於綠藤生機活萃沐浴露，則採植物性潔淨配方，可真正溫和清潔，並以植物蠟與自然鎖水膜做到有效保濕，青花椰苗萃取和胺基酸為肌膚補充養分，維持健康狀態；天然檸檬、萊姆、鼠尾草及雪松精油混合成的清新香氛，為沐浴時光帶來煥然一新的感受。

註：價格或有更動，以各通路為準。

圖片提供／10/10 Apothecary、AVEDA、L’OCCITANE、OPI、RF荷那法蕊、艾芙美、雅漾、綠藤生機、蔻蘿蘭、10/10 HOPE、皮耶法柏