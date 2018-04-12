換季過敏高鋒期 抗敏家電全員出動

記者吳佩樺／台北報導
台灣過敏患者逐年增加，塵蟎的排泄物和屍體正是引起呼吸道型過敏的最大元兇。燦坤表示：「現正值春季過敏高峰期，各式抗敏家電買氣直衝，包括除塵蟎吸塵器、除濕機、空氣清淨機，其中除塵蟎吸塵器銷量更是比去年同期大幅增加了4.5倍。」
除塵蟎吸塵器 高階、平價表現亮眼
台灣春夏天氣溫暖又潮濕，適合塵蟎大量繁殖，大多藏匿於床墊、床單、棉被、枕頭等處。消滅塵蟎除了注意寢具勤加清洗、曬太陽的首要工作，厚重床墊還是必須仰賴吸塵器輔助清潔才行。
根據通路統計，逾2萬元高階除塵蟎吸塵器以Dyson、伊萊克斯為代表，二大品牌今年都有推出改款新機，Dyson V10最長續航力增至60分鐘；伊萊克斯完美管家系列的HEPA除蟎版升級為HEPA等級濾網。
平價部分，俗稱「小綠」的Gtech和日本IRIS都是在網路上締造口碑後熱賣，在momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物三大網購通路目前不是銷售冠軍就是亞軍，霸占萬元和4千元以下價格帶。
除濕機 新1級能效占比8成
一般人大多有概念，對付塵蟎要做足居家清潔，不過往往忽略控制環境濕度的重要性。適量除濕、保持乾燥其實能抑制塵蟎生長，因此除塵蟎大作戰不能缺少除濕機，接下來就是梅雨季，更是不能怠慢。
除濕機自今年1月開始啟用新能效標準，新1級省電提升30%至40%，全國電子指出：「新1級除濕機的新品占比已達8成，多機合一結合PM2.5濾網的清淨型除濕機十分受到民眾青睞。」
以三菱電機剛上市的25公升MJ-EV250HM來說，要價近2.8萬元，並不便宜，但因具備大除濕力、日本原裝進口以及搭載PM2.5濾網三大優點，強勢擠進燦坤、全國電子第一季除濕機銷售前三名。
空氣清淨機 淨化要看得見為趨勢
此外，空氣清淨機的主要作用是吸附飄在空氣中的過敏原，因近幾年空汙議題夯，最受關切的指標汙染物是PM2.5，不只戶外、室內也可能存在，例如廚房油煙，讓空氣清淨機竄紅成為家電市場的明星產品。
讓民眾看得見「空氣品質」依舊是今年空氣清淨機的新機趨勢，包括大金延續去年的閃流放電系列熱賣款，再引進迷你版，依據台灣環保署AQI指標加入台灣獨有的PM2.5六色顯示面板；Dyson智慧Pure Cool也配置智能感應器和螢幕設計，可顯示空氣淨化成果。
【通路推薦新品、熱賣款】
《除蟎吸塵器》
伊萊克斯ZB3324B HEPA除蟎版
伊萊克斯完美管家系列加入HEPA除蟎版，配置HEPA等級濾網和UV床墊電動吸頭。同樣擁有腳踩踏板可剪斷吸頭纏繞的毛髮功能。售價24,900元，Yahoo奇摩購物中心。
Gtech Multi Power Floor 電池單獨充電
多功能合一，除了強調吸力強，另擁有許多人性化設計，例如電池可拆下單獨充電、滾刷易於拆下清洗、防滑材質握把。售價11,888元，momo購物網。
Dyson V10 電力60分鐘
Dyson上月底在台推出了大改款V10，電池最長續航力提升至60分鐘，同時維持大吸力，集塵筒也能拆下清洗了。售價22,900元～26,900元，燦坤快3網路商城。
IRIS IC-FAC2 智慧除蟎
主打智慧除塵蟎，透過燈號顯示塵蟎狀態，例如紅燈代表塵蟎多、綠燈則為乾淨。清潔同時還會送出暖風，二次對抗塵蟎。售價3,990元，PChome 24h購物。
《除濕機》
Panasonic F-Y20EH 兼具空氣清淨
除濕能力10公升，加入進化的nanoe X奈米水離子技術，兼具空氣清淨功能，可主動偵測和對抗PM2.5。另具備智慧乾衣。售價13,490元，燦坤快3網路商城。
三菱電機MJ-EV250HM 超大除濕力
主打三重除濕系統，改變以往的二重除濕結構，再追加1個副冷凝器，讓除濕力達到25公升，卻又能符合新1級能效。搭載PM2.5濾網。售價27,900元，全國電子。
惠而浦WDEE20W 大容量水箱
除濕能力10公升，具備智慧模式，能自動調節最佳濕度。設計大顯示螢幕和大按鍵。水箱容量4.5公升。售價6,480元，Yahoo奇摩購物中心。
日立RD-12FQ 可調整風向
除濕能力6公升，可依使用需求切換舒適節電或低濕乾燥模式，且能調整風向。搭載PM2.5濾網。售價7,290元，PChome 24h購物。
《空氣清淨機》
Dyson智慧Pure Cool 擴散模式
跟舊代相比，最大特色是機身上搭載LCD螢幕，可即時顯示室內的空氣品質。此為涼風、空氣清淨二合一機種，冬天若不想開啟涼風，可選擇僅有空氣淨化功能的擴散模式。售價19,900～22,900元，Dyson官方商城。
Sharp KC-JH50T-W 多感測器
採用自動除菌離子技術，內建灰塵、異味、溫度、濕度等多種感測器，機器會智慧偵測運轉。設計新式20度角噴嘴，加快淨化效率。售價14,900元，全國電子。
Coway AP-1009CH 高C／P值
屬於高C／P值機種，免萬元就能擁有智慧偵測功能，機身上設計可顯示空氣品質的智慧光環，例如藍燈代表良好、紅色則極差。售價8,900元，全國電子。
大金MC55USCT 迷你版不占空間
跟上代相比，降低高度為50公分、不占空間。加入台灣獨家的PM2.5六色面板，能自動偵測PM2.5濃度，清楚顯示在運轉面板上。售價14,800元，燦坤快3網路商城。
圖片提供／燦坤、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、伊萊克斯、大金
註：價格或有更動，以各通路為準。