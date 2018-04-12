楊丞琳發光肌 保養從胸部開始

2018-04-12

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞楊丞琳昨出席專科進化上市的「洗顏專科超微米潔顏系列」發表會，她透露近來只要沒有工作時，愈來愈喜歡以素顏、簡單搽個口紅就出門，一直以來都極為注重保養的她，對於卸妝毫不馬乎，不管平常工作再累，都一定會乖乖卸完妝再休息，她說：「即使素顏出門，回家後一定還會卸妝，因為外頭的灰塵髒污，我還是不放心，如果空氣不好，出門也會戴口罩。」

楊丞琳十分自豪把皮膚養得蠻健康的，好膚質常讓攝影師誤認是肌膚出油，但實際上是自然透出的光澤感，因為她從20歲就意識到脖子要保養，但慢慢發現鎖骨也要保養，「我發現鎖骨也會有紋路，真正臉部保養應該從胸部這區塊就要開始，這是從幫我按摩的阿姨那邊學到的，她幫我按摩臉時，會從胸部或是腋下開始按，因為整條淋巴按通了，臉部才會開始往上提，而不是只把臉拍一拍就好。」她透露一週或是10天就會按摩一次，已經持續3至4年了。

「洗顏專科」的超微米洗顏系列，自上市以來就迅速創下熱銷紀錄。今年，「超微米潔顏乳」邁入第8年日台連續銷售NO.1，深受消費者喜愛，洗顏全系列也全面進化上市，採用最新「保濕導入技術」，讓濃密泡泡更細緻、有彈性，並首次推出粉紅色版的「超微米彈潤潔顏乳」，而「超微米水潤卸粧油」是全新添加了「玄米油淨化配方」，卸妝同步抗暗沉。

圖片提供：法倈麗