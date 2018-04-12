板橋大遠百 母親節優惠較去年豐

2018-04-12

〔記者凃盈如／台北報導〕母親節即將到來，百貨紛紛祭出母親節首波檔期，精算便宜購物趁現在。板橋大遠百「美麗購物節」將於今（12）日至4月25日登場，首週VIP週（4月12日至18日）回饋率達17.6%，較去年14%更提升，全館百貨服飾、名品，累計滿5,000元送500元抵用券，國際精品單筆滿10,000元送800元抵用券，數位3C單筆滿10,000元送500元抵用券，3樓至8樓的男、女、童裝、內睡衣，當日單筆滿8,000元加送300元抵用券。

今年板橋大遠百獨家加碼，刷遠東商銀及花旗銀行信用卡，單筆滿50,000再加送1,000元抵用券；特別的是，板橋大遠百也引進新美食櫃位，如 「Selfish Burger喀漢堡」、來自捷克媽媽之手的知名蛋糕店「布拉格的調色盤」，皆進駐板橋大遠百。「Selfish Burger喀漢堡」，獲得2018年、由美國肉類出口協會主辦的「Diamond Plus Precious百味美牛」美食評鑑認證的唯一漢堡餐廳，堅持每日店內現絞現做；至於「布拉格的調色盤」，來自布拉格的捷克媽媽手工蜂蜜蛋糕，為甜而不膩的新選擇。

此外，化妝品方面，則祭出美妝保養品特惠、降低門檻，今年提高化妝品獨家組合數量，增加4成，整體特惠組備貨亦增加一倍，最低折扣為42折。

圖片提供：板橋大遠百